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الشباب يطلب خدمات شراحيلي مقابل التنازل عن 3 لاعبين

منذ ساعة
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الشباب يطلب خدمات شراحيلي مقابل التنازل عن 3 لاعبين

طلال الغامدي (صدى):
تتفاوض إدارة نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان للتعاقد مع مع نادي أبها لضم اللاعب رياض شراحيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت مصادر أن إدارة الشباب عرضت على نظيرتها في أبها التنازل عن 3 لاعبين من أجل التخلي عن خدمات رياض شراحيلي،وفقاً لـ"الرياضية".

وأكدت المصادر أن إدارة أبها تفضل الحصول على مبلغ مالي مناسب، من أجل تعويض رحيل اللاعب الذي ظهر بصورة مميزة خلال الموسم المنصرم.

يجدر الإشارة إلى أن شراحيلي لعب دورًا هامًا خلال الموسم الماضي وساهم بشكل فعال في بقاء فريقه ضمن أندية دوري المحترفين.

الشباب
أبها
رياض شراحيلي

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. قذفت اكلها محاولةً لدغ اللي ماسكهااا ..
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن ساحر ..
4lovex2
تكفى تعال للقصيم تراي مطفر وعلي مخالفات وكحيان مررررره 😅💔
4lovex2
طيب غريبة الشرطي ليش مايستخدم سلاحه 😅
الذوق آلرفيع
اللهم احفظنا واحفظ من حولنا من كل (خطر) وسوء وشر ومكروه اللهم لاتكلنا الى انفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله وعافنا بعافيتك

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