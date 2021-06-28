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مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع طفيف

منذ ساعة
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مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع طفيف

الرياض (صدى):
أنهى "مؤشر السوق السعودي"، جلسة اليوم الاثنين، على تراجع طفيف بنسبة 0.1 % عند 10957 نقطة (- 10 نقاط)، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 12.7 مليار ريال.

وتراجع سهم "الأهلي السعودي" بنسبة 1 % عند 57.40 ريال.

وأنهت أسهم "بنك الرياض" و"السعودي الفرنسي" و"سبكيم العالمية" و"جرير" و"التصنيع الوطنية" تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %.

وتصدر سهم "أسترا الصناعية" تراجعات اليوم بأكثر من 3 % عند 49.85 ريال، وسط تداولات بلغت 2.4 مليون سهم.

في المقابل، ارتفع سهم "الحسن شاكر" بنسبة 7 % عند 33.20 ريال، مسجلا أعلى إغلاق منذ 6 سنوات، بتداولات نشطة بلغت نحو 23 مليون سهم، تمت من خلال 26 ألف صفقة.

وتصدر سهم "الخليجية" ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى، عند 33 ريالًا.

وسجل سهما "الوطنية للتعليم" و"عطاء التعليمية" أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، عند 62.50 ريال (+ 7 %) للأول، و55 ريالا (+ 1 %).

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التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. قذفت اكلها محاولةً لدغ اللي ماسكهااا ..
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن ساحر ..
4lovex2
تكفى تعال للقصيم تراي مطفر وعلي مخالفات وكحيان مررررره 😅💔
4lovex2
طيب غريبة الشرطي ليش مايستخدم سلاحه 😅
الذوق آلرفيع
اللهم احفظنا واحفظ من حولنا من كل (خطر) وسوء وشر ومكروه اللهم لاتكلنا الى انفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله وعافنا بعافيتك

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