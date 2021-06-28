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أندية قطرية تدخل في مفاوضات سرية لخطف حمدالله

منذ ساعة
1992
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أندية قطرية تدخل في مفاوضات سرية لخطف حمدالله

ماجد محمد (صدى):
أكدت تقارير صحافية، على اقتراب رحيل المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر عن الفريق، ليتم الكشف عن وجود إمكانية لعودة عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر للعب مجددا في دوري النجوم القطري، في حال عدم استمراره مع فريقه بالموسم الجديد.

وذكرت التقارير، أن أندية الدوري القطري تجد منافسة قوية من نادي الاتحاد، للتعاقد مع حمد الله خلال الانتقالات الصيفية، لافتة إلى أن هناك مفاوضات سرية مع وكيل أعمال حمد الله، من أجل عودة المهاجم المغربي لدوري النجوم مرة أخرى واللعب مع أحد الأندية التي ينتظرها استحقاق محلي وآسيوي.

ومن الجدير بالذكر، أن التقارير كانت قد كشفت أن هناك صفقة تبادلية كبرى بين النصر والاتحاد، ينتقل بموجبها حمد الله إلى العميد على سبيل الإعارة، نظير تعاقد النصر مع فواز القرني حارس الاتحاد.

النصر
الاتحاد
عبدالرزاق حمدالله
أندية قطرية
موسم الانتقالات الصيفية

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9407
منذ 16 دقيقة
الله أعلم **

بس من وجهة نظري * ما دام فيها ((( أكدت تقارير صحافية ))) **

أعتقد أنه لا يوجد مصداقية في الخبر ***

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. قذفت اكلها محاولةً لدغ اللي ماسكهااا ..
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن ساحر ..
4lovex2
تكفى تعال للقصيم تراي مطفر وعلي مخالفات وكحيان مررررره 😅💔
4lovex2
طيب غريبة الشرطي ليش مايستخدم سلاحه 😅
الذوق آلرفيع
اللهم احفظنا واحفظ من حولنا من كل (خطر) وسوء وشر ومكروه اللهم لاتكلنا الى انفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله وعافنا بعافيتك

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