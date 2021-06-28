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عروس تلغي زفافها بعد رفض خطيبها قص لحيته

منذ ساعتين
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عروس تلغي زفافها بعد رفض خطيبها قص لحيته

لندن (صدى):
قررت عروس إلغاء حفل زفافها بسبب رفض شريكها قص لحيته، مشيرة إلى أنها تفضل أن يكون وجهه نظيفا يوم زفافهما.

وقالت العروس بأنها ظلت مع خطيبها لمدة تجاوزت الثلاث سنوات، وأعلنا خطبتهما في السنة الماضية وأنه كان من المقرر أن يقيما حفل زفافهما في 6 سبتمبر القادم، ولكن خطيبها استمر في في تربية لحيته منذ مارس الماضي، وحين مازحته بأن لحيته بالطبع سيحلقها قبل يوم زفافهما، بدا مستاءً وغاضباً من هذا الأمر، ليصر على حضور فرحه بلحيته، بحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية.

وأصرت العروس على موقفها بأنه يجب أن يحلق لحيته يوم زفافهما، ليثر هذا الأمر غضبه ورأى هذا الامر تدخلا سافرا في حريته الشخصية ، وساءت الأمور في الحديث بينهما، لتقرر بأنها ستلغي حفل الزفاف إذا لم يحلق ذقنه في هذا اليوم، ليدفع هذا الأمر خطيبها بالإصرار على موقفه، وتركها وابتعد عنها لفترة وجيزة منذ ذلك الحين.

عروس
حفل زفاف
لحية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129847
منذ 14 دقيقة
فراقها خير ..

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قرم
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