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ميليشيا الحوثي تفشل في إطلاق صاروخ باليستي ومقتل العشرات من عناصرها

منذ ساعة
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ميليشيا الحوثي تفشل في إطلاق صاروخ باليستي ومقتل العشرات من عناصرها

فهمي محمد (صدى):
فشل الحوثيون في إطلاق صاروخ باليستي من قبل ميليشيا الحوثي الإيرانية في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين، مما أدى إلى مصرع وجرح العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية في موقع الانطلاق بمدينة الحديدة غربي اليمن.

وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن الميليشيا التابعة لإيران فشلت في إطلاق صاروخ باليستي من مناطق سيطرتها شرق كيلو 16 شمال شرق مدينة الحديدة تزامنا مع إعلانها استهداف السعودية بخمسة صواريخ باليستية، وفقًا لقناة " العربية"

وأشار إلى أن الصاروخ انفجر في مكان الإقلاع وسمع دوي الانفجار الكبير كل سكان مدينة الحديدة، وأثار الرعب في صفوفهم.

الحوثيين
حوثي
صاروخ بالستي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129842
منذ 10 دقائق
اهلكوا الحوثيين اهلكهم الله على ايديكم ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. قذفت اكلها محاولةً لدغ اللي ماسكهااا ..
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن ساحر ..
4lovex2
تكفى تعال للقصيم تراي مطفر وعلي مخالفات وكحيان مررررره 😅💔
4lovex2
طيب غريبة الشرطي ليش مايستخدم سلاحه 😅
الذوق آلرفيع
اللهم احفظنا واحفظ من حولنا من كل (خطر) وسوء وشر ومكروه اللهم لاتكلنا الى انفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله وعافنا بعافيتك

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