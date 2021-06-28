ميليشيا الحوثي تفشل في إطلاق صاروخ باليستي ومقتل العشرات من عناصرها

فهمي محمد (صدى):
فشل الحوثيون في إطلاق صاروخ باليستي من قبل ميليشيا الحوثي الإيرانية في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين، مما أدى إلى مصرع وجرح العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية في موقع الانطلاق بمدينة الحديدة غربي اليمن.
وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن الميليشيا التابعة لإيران فشلت في إطلاق صاروخ باليستي من مناطق سيطرتها شرق كيلو 16 شمال شرق مدينة الحديدة تزامنا مع إعلانها استهداف السعودية بخمسة صواريخ باليستية، وفقًا لقناة " العربية"
وأشار إلى أن الصاروخ انفجر في مكان الإقلاع وسمع دوي الانفجار الكبير كل سكان مدينة الحديدة، وأثار الرعب في صفوفهم.