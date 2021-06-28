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أمين الشرقية يدشن الإصدار الثاني للبوابة الجغرافية لأمانة المنطقة الشرقية

منذ 15 ساعة
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أمين الشرقية يدشن الإصدار الثاني للبوابة الجغرافية لأمانة المنطقة الشرقية

بدر الحارثي (صدى):
دشن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم، الاثنين 18/11/2442هـ، الإصدار الثاني للبوابة الجغرافية لأمانة المنطقة الشرقية، وذلك بمقر الأمانة؛ ويأتي ذلك لمواكبة أحدث الممارسات المطبقة في خدمات نظم المعلومات الجغرافية الالكترونية، بحضور وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي، ومدير إدارة نظم المعلومات الجغرافية المهندس فيصل الفريح، وعدد من منسوبي ومنسوبات إدارة نظم المعلومات الجغرافية.

حيث شاهد معاليه عرضا مفصلا عن البوابة الجغرافية والخدمات الالكترونية التي تقدمها البوابة، وتتضمن (15) خدمة الكترونية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية وهي المستكشف الجغرافي، تطبيق مدينتي للأجهزة الذكية، تحديث خارطة الأساس، فرز الأراضي والدوبلكسات، الكروكي المساحي، تحديث الصكوك، اعتماد المخططات، طلب بيانات مكانية، استعلام عن النطاق العمراني، طلب لوحات رقمية، اعتماد المكاتب الهندسية، ترخيص المشاريع الخدمية، شراء الزوائد التنظيمية.

وأكد معاليه عقب اطلاق الاصدار الثاني من البوابة على أن الإصدار الجديد يأتي استكمالا لمسيرة الأمانة وتحقيق طموحاتها نحو التحول الرقمي في العمل البلدي، حيث أنها ماضية في مواكبة مبادرات رؤية المملكة 2030 وخطط التحول الوطني في تحقيق مفهوم المدن الذكية والتحول الرقمي وتقديم الخدمات الحكومية الكترونياً، والتي ستساهم في تحسين الإنتاجية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتهدف للتيسير على المستفيدين، معربا عن شكره لكافة منسوبي إدارة نظم المعلومات على جهودهم في هذا الاصدار من البوابة وما تضمنه من خدمات إلكترونية تقدم لكافة المستفيدين.

وكان أمين قد أُطلِق الإصدار الأول في عام 1437هـ، وتم إنجاز ما يزيد عن 35000 معاملة إلكترونيا لجميع المستفيدين بالقطاع البلدي من خلال خدمات البوابة الجغرافية، فيما الخدمات الالكترونية.

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أحدث التعليقات

قرم
لجهنم وبأس المصير انشاء الله . خبر يثلج الصدر. قاتل مفسد في الأرض ، وفطس فطسة كلب. بل يكرم الكلب عنه.
ابو محمد 😎 ✍️
اهل اسكندريه اقدع نااس ..
ابو محمد 😎 ✍️
في التأني السلامه ..
خالد
التعليم للهاويه ... رحم الله مخرجات التعليم القديمه هي الافضل والاحسن ..... مايحصل تدمير تحت مسمى تطوير .
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم اصرف عنا هذا البلاء وكل بلاء واشف مرضانا وارحم موتانا يا رب العالمين...

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