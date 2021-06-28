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أمين الشرقية يشدد على تكثيف الجهود الرقابية والدورات التخصصية للمراقبين لرفع درجة "امتثال"

منذ 15 ساعة
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أمين الشرقية يشدد على تكثيف الجهود الرقابية والدورات التخصصية للمراقبين لرفع درجة "امتثال"

بدر الحارثي (صدى):
عقد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم الاثنين 18/11/1442هـ، الاجتماع المرئي الدوري للوكلاء ورؤساء البلديات، بقاعة الاجتماعات بالأمانة، والذي يهدف لمتابعة أداء الأمانة، ومتابعة كافة جهود الإدارات والبلديات في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية وبرامج جودة الحياة في المنطقة، واستعراض المبادرات المقترحة، والتركيز على العناصر الهامة لتنفيذها حسب الخطة التي تقوم عليها رؤية الأمانة وأهدافها؛ لإحداث الأثر الإيجابي للمواطن والمقيم في المدن والمحافظات بالمنطقة، والتي تتماشى مع توجيهات وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وفي بداية الاجتماع، أكد معاليه على ضرورة تنظيم دورات لكافة المراقبين والمراقبات في التعامل الأمثل أثناء عملهم مع كافة المنشآت التجارية، والاهتمام في هذا الجانب من خلال الدورات المتخصصة في هذا الشأن، للرفع من كفاءة المراقبين في تعاملهم اليومي مع العاملين في المنشآت بصفة عامة، كما شدد على رصد أهم التحديات من قبل الوكالات والبلديات والإدارات بالأمانة والرفع بالتقارير أولا بأول لتذليل كافة المعوقات، ودعمها بكافة الامكانيات المتاحة، مشيدا في الوقت نفسه بجهود إدارة نظم المعلومات الجغرافية على الإصدار الثاني للبوابة الجغرافية للأمانة؛ مؤكداً أن المستجدات التي قامت عليها الأمانة لتطوير البوابة تأتي لمواكبة أحدث الممارسات المطبقة في خدمات نظم المعلومات الجغرافية الالكترونية.

كما استعرض معاليه أجندة الاجتماع التي بدأت بتقرير منصة امتثال لشهر مايو ويونيو 2021م، والتي جاءت انطلاقاً مـن حـرص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لتطـوير الأعمـال الرقابيـة بـالإجراءات الاحترازيـة، حيث تـم إنشـاء منصـة إلكترونية (منصة امتثال)؛ لرفع مستوى امتثال الرقابة علـى المنشـآت التجاريـة ذات الخطـورة العاليـة، ومـا يعرض بشكل يومي في غرفة العمليات الخاصة برصد مخالفات الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا من قبـل الوزارة المستهدفات اليومية لكل أمانة، حيث اطّلع معاليه على تقرير شامل لمنصة امتثال، وما حققته البلديات للمستهدف الشهري، مُشدداً معاليه على التأكيد على جميع المراقبين والمراقبات استخدام منصة امتثال بشكل يومي ورفع نسبة الزيارات لتحقيق المستهدف، وتكثيف الأعمال الرقابية الميدانية خاصة أيام العطل الاسبوعية، مما يعكس الجهود على أرض الواقع.

كما ناقش معاليه منجزات إدارة رفع كفاءة المشاريع ببلدية محافظة القطيف، والتي من ضمنها إقامة دورة تدريبية لتدريب المهندسين ببلدية محافظة القطيف لمدة أسبوعين بعنوان " دورة هندسة المواد وإدارة المشاريع " مُستهدفة المهندسون الموظفون حديثاً بالبلدية، والمهندسون السعوديون بالمكاتب الاستشارية المتعاقدة مع البلدية، مشيدا معاليه على اقامة هذه الدورات، ومطالبا في نفس الوقت كافة البلديات والادارات المعنية بتكثيف هذه الدورات ليستفيد منها الجميع في هذه التخصصات.

كما ناقش معاليه مبادرة فنون المجتمع وهي مسابقة مجتمعية وطنية لتصميم حديقة الميادين كحديقة نموذجية مجتمعية، تهدف إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، في نشر ثقافة العمل التطوعي لا سيما التخصصي والمهاري، وتستهدف المصممين والرسامين والخطاطين والموهوبين، وطريقة المشاركة بالمسابقة عبر الدخول إلى منصة المشاركة المجتمعية عبر موقع أمانة المنطقة الشرقية، والتي أعدت لهذا الشأن.

واختتم الاجتماع باستعراض برنامج الرقابة الإلكتروني للحدائق، ودليل المستخدم والنظام الالكتروني للرقابة على الحدائق، ومن منطلق حرص أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بالإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة بوكالة الخدمات على تسخير كافة الإمكانات والقدرات الفنية للمواقع الحيوية بهدف الارتقاء بالطابع الجمالي الذي تتميز به حاضرة الدمام، عبر برنامج الرقابة الالكترونية.

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أحدث التعليقات

قرم
لجهنم وبأس المصير انشاء الله . خبر يثلج الصدر. قاتل مفسد في الأرض ، وفطس فطسة كلب. بل يكرم الكلب عنه.
ابو محمد 😎 ✍️
اهل اسكندريه اقدع نااس ..
ابو محمد 😎 ✍️
في التأني السلامه ..
خالد
التعليم للهاويه ... رحم الله مخرجات التعليم القديمه هي الافضل والاحسن ..... مايحصل تدمير تحت مسمى تطوير .
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم اصرف عنا هذا البلاء وكل بلاء واشف مرضانا وارحم موتانا يا رب العالمين...

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