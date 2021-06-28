نائب امين عام موهبة: 6آلاف طالب وطالبه في 5 جامعات سعودية يثرون موهبة الإبداعي

محمد السعران (صدى):
أوضح نائب الامين العام لخدمات الموهوبين في مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والابداع "موهبة" الدكتور باسل السدحان أن برامج موهبة الإثرائية الذي تنظمها مؤسسة "موهبة" مع شركائها في 5 جامعات سعودية استهدف 6000 طالب وطالبة في مختلف مناطق المملكة، والتي اشتملت تلك البرامج على 23 وحدة علمية مختلفة تقدم بشكل مكثف على مدار 21 يوماً والتي انطلقت في 13 يونيو الجاري، واعدت البرامج بالتعاون مع مركز الشباب الموهوب في جامعة جونز هوبكنز الأمريكي.
جاء ذلك خلال زيارة الدكتور باسل السدحان لجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل أمس بحضور وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور غازي العتيبي، ورئيس البرنامج الإثرائي الأكاديمي للطلاب الدكتور محمد الكثيري، ورئيسة البرنامج الإثرائي البحثي للطلاب الدكتورة ابتسام السحيمي ورئيسة البرنامج الإثرائي البحثي للطالبات الدكتورة منيرة الجعفري.
ونوه الدكتور السدحان الى ان ما تقدمه الجامعة من إمكانيات وبُنى تحتيه مهيئة للطلاب والطالبات أمر يبعث في النفس السرور حيث تمت زيارة معامل كلية الهندسة ومجمع الكليات الصحية ومركز الأبحاث والاستشارات الطبية وتم الالتقاء مع الطلبة المشاركون والحديث عن البرنامج والاعمال التي يقومون بها وهذا يستشعر المسؤولية لدى الموهوب ليحظى بالرعاية والاهتمام ويكون شعلة من النشاط في تخصصه نحو مزيدا من الابداع .
والتقى الدكتور السدحان الطلاب المشاركين واستمع الى مدى استفادتهم مما يقدم لهم من مسارات علمية ووحدات اثرائية ومهارات ، كما التقى رئيس البرنامج الإثرائي الأكاديمي للطلاب الدكتور محمد الكثيري، ورئيسة البرنامج الإثرائي الأكاديمي للطالبات الدكتورة منى الحربي، ورئيسة البرنامج الإثرائي البحثي للطلاب الدكتورة ابتسام السحيمي، ورئيسة البرنامج الإثرائي البحثي للطالبات الدكتورة منيرة الجعفري، وتم التطرق الى المحتوى العلمي للبرامج والمسارات والوحدات الإثرائية ومدى استفادة الطلاب منها، والتحديات وكيفية مواجهتها.
ونوه نائب أمين عام موهبة الى أن برامج موهبة الإثرائية التي تعقد صيف كل عام بشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم تهدف إلى إثراء حصيلة الطلبة المعرفية، ورفع الكفاءة والاستعداد، وبناء الخبرات العلمية والعملية، وتحدي قدراتهم وتنمية مهاراتهم مثمنا الدور الذي تقوم به الجامعة وكافة طواقهما.
من جانبه ذكر الدكتور محمد الكثيري المشرف العام على برنامج موهبة في الجامعة بان هذه الزيارة جاءت لتؤكد مدى الاهتمام الذي توليه مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع " موهبة " لأبناءنا وبناتنا الطلاب والطالبات منوها بأن للجامعة مساهمة كبيرة في تنفيذ برامج موهبة الإثرائية هذا العام حيث يستمر التعاون المثمر مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع فالجامعة تستضيف البرنامج منذ سنوات ويساهم منسوبو الجامعة في قيادة البرنامج والتخطيط لتفاصيله وتنفيذه ، كما أن الجامعة فتحت أبوابها وأتاحت امكانياتها البشرية والمادية لرعاية الطلاب والطالبات الواعدين بالموهبة، وهي تزخر بطاقاتها البشرية من الخبراء والعلماء والمتخصصين في كلياتها المختلفة والمتعددة التخصصات ولديها البنية التحتية الملائمة لخلق تجربة تعلم ثرية وشيقة ولها اثرها الكبير على نجاح البرنامج وأشار الدكتور الكثيري إلى أن الجامعة تبنت مفهوم الاستدامة في استضافة وتنفيذ البرامج الاثرائية واستطاعت تقديم خبرة تعلم شيقة ثرية وذلك بالبناء على الخبرة السابقة وتمكين الطلاب والطالبات من خوض تجربة تعلم نوعية.