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"صحة الرياض" تبدأ في إعطاء اللقاح للفئة العمرية من 12 إلى 18 سنة

منذ ساعة
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"صحة الرياض" تبدأ في إعطاء اللقاح للفئة العمرية من 12 إلى 18 سنة

سعيد العجل (صدى):
أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، عن بدء استقبال الراغبين في الحصول على اللقاح للفئات العمرية من 12 وحتى 18، وذلك فور اطلاق الصحة المرحلة الجديدة من الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا.

وبدأت "صحة الرياض" في إعطاء لقاح "فايزر" للفئة العمرية من (١٢-١٨) سنة بالتاريخ الميلادي وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء وإستكمال كافة الدراسات العلمية التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة.

وأبانت "صحة الرياض" أن هذه الخطوة تأتي إستمراراً للجهود المبذولة في التوسع في إعطاء اللقاح وذلك بعد تطعيم ٧٠٪؜ من السكان البالغين في المملكة حيث بدأت مؤخراً بإعطاء الجرعة الثانية لمن هم فوق ٥٠ سنة.

وأشارت إلى أنه بالإمكان حجز الموعد لأخذ اللقاح من خلال تطبيق صحتي وتطبيق توكلنا والحصول على اللقاح بدون موعد للفئات المستثناه سابقا بحسب تعاميم وزارة الصحة، مؤكدة أن إجراءاتها تتماشى مع الحملة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا.

 

 

المديرية العامة للشؤون الصحية
منطقة الرياض
لقاح كورونا

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129847
منذ 32 دقيقة
الله يحمينا من كل شر .. اللهم آمين ..
الذوق آلرفيع
الذوق آلرفيع عدد التعليقات : 8
منذ 12 دقيقة
اللهم احفظنا واحفظ من حولنا من كل (خطر) وسوء وشر ومكروه
اللهم لاتكلنا الى انفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله وعافنا بعافيتك

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم اصرف عنا هذا البلاء وكل بلاء واشف مرضانا وارحم موتانا يا رب العالمين...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. قذفت اكلها محاولةً لدغ اللي ماسكهااا ..
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن ساحر ..
4lovex2
تكفى تعال للقصيم تراي مطفر وعلي مخالفات وكحيان مررررره 😅💔
4lovex2
طيب غريبة الشرطي ليش مايستخدم سلاحه 😅

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