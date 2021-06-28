"صحة الرياض" تُنجز ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻹﺳﻌﺎﻓﻴﺔ

سعيد العجل (صدى):
أنجزت صحة الرياض ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻹﺳﻌﺎﻓﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎس ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ إﱃ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻹﺳﻌﺎﻓﻲ.
وأبانت صحة الرياض أن ﻗﺴﻢ اﻟﻨﻘﻞ اﻹﺳﻌﺎفي يواصل عمله في القيام بأدواره أﺛﻨﺎء ﺍﻟﺤﺪﺙ ﻭﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﻣﺘﺎبعة ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﻮﺍدث لإﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬﻢ ﻭﻋﻠﺎﺟﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﺎﻗﺔ.
لافتةً أنه خلال الفترة الماضية تم زﻳﺎدة اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ لرفع ﻛﻔﺎءة أداء اﻟﻘﺴﻢ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﺠﺎح أﻫﺪاف إدارة اﻟﻄﻮارئ واﻟﻜﻮارث واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺈﺳﻌﺎﻓﻲ، كما تم ﻋﻤﻞ ﺑﻄﺎﺋﻖ ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة وﻋﺪد ﺳﻴﺎرات اﻹﺳﻌﺎف وﻋﺪد اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت اﻹﺳﻌﺎﻓﻴﺔ وﻧﺴﺒﺔ اﻛﺘﻤﺎل ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻨﻘﻞ اﻻﺳﻌﺎﻓﻲ.
كما وﺿﻊ ﻗﺴﻢ اﻟﻨﻘﻞ اﻹﺳﻌﺎﻓﻲ ﻋﺪة ﻣﺆﺷﺮات ﻟﺮﻓﻊ ﻛﻔﺎءة ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻷداء.