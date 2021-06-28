بالصور.. مزرعة «الشرقة» أول مدرسة حقلية لزراعة البن في المملكة

أحمد الشهري (صدى):
تعد مزرعة الشرقة بمحافظة الداير، أول مدرسة حقلية لزراعة البن في المملكة، كما أنها متجددة ومتطورة بابتكاراتها وتجاربها وما تحمله من دور مهم في الجذب السياحي.
وتحتوي مزرعة الشرقة على برامج وفعاليات وتدريب وسياحة وتجارب وبرامج ريفية؛ حيث تمت عدد من التجارب في زراعة الصندل والكينوا والنباتات العطرية وقصب السكر والعديد من الفواكه الاستوائية كفاكهة التنين والقويابانو والتوت والكاكاو.
ويملك المزرعة الأستاذ أحمد جبران المالكي، وهو صاحب الدور الفعال في خدمة المحافظة وإبرازها في مجال تخصصه وعشقه الذي ترجمه في مزرعة الشرقة الواقعة بمحافظة الداير بني مالك وادي الجنية.