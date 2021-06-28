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بالصور.. مزرعة «الشرقة» أول مدرسة حقلية لزراعة البن في المملكة

منذ 27 دقيقة
1496
بالصور.. مزرعة «الشرقة» أول مدرسة حقلية لزراعة البن في المملكة

أحمد الشهري (صدى):
تعد مزرعة الشرقة بمحافظة الداير، أول مدرسة حقلية لزراعة البن في المملكة، كما أنها متجددة ومتطورة بابتكاراتها وتجاربها وما تحمله من دور مهم في الجذب السياحي.

وتحتوي مزرعة الشرقة على برامج وفعاليات وتدريب وسياحة وتجارب وبرامج ريفية؛ حيث تمت عدد من التجارب في زراعة الصندل والكينوا والنباتات العطرية وقصب السكر والعديد من الفواكه الاستوائية كفاكهة التنين والقويابانو والتوت والكاكاو.

ويملك المزرعة الأستاذ أحمد جبران المالكي، وهو صاحب الدور الفعال في خدمة المحافظة وإبرازها في مجال تخصصه وعشقه الذي ترجمه في مزرعة الشرقة الواقعة بمحافظة الداير بني مالك وادي الجنية.

 

 

 

المملكة
محافظة الداير
مزرعة الشرقة

التعليقات

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أحدث التعليقات

ظافر الودعاني
مو_شغلك_يا_طاقية. ارحم_نفسك_العالمي_يسير_وأنت_تنبح
ابو فهد
هههه مطرودين اسيا من اولها صياح شدو حيلكم بالصياح والتونن 😎
ابو محمد 😎 ✍️
زاير اكرمي ملقااه ، والا ساطور الجزاار شاطر جراار ..
سعد
كان سابقا يضحكون عليهم بالتحكيم والمظلوميه والحين بالمهانرات خارج الملعب وداخل الملعب ولا شي يستحقون اغبي نادي ل اغبى جمهور
سعد
كان سابقا يضحكون عليهم بالتحكيم والمظلوميه والحين بالمهانرات خارج الملعب وداخل الملعب ولا شي يستحقون اغبي نادي ل اغبى جمهور

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