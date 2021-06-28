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اتحاد الكرة يعتمد التعديلات الجديدة على لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين

منذ 28 دقيقة
1534
اتحاد الكرة يعتمد التعديلات الجديدة على لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين

نواف السالم (صدى):
أعلن مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتماد التعديلات الجديدة على لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين للموسم الرياضي المقبل 2021-2022.

وأوضح رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي جابر الجهني أن التعديلات شملت العديد من مواد وفقرات اللائحة وأحكامها والتي جاءت استنادًا على التحديثات الأخيرة لمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، مبينا أن التعديلات تسهم في تقليل عدد المنازعات التعاقدية بين الأندية واللاعبين والمدربين.

وأضاف أن أبرز التعديلات تمثلت في إعادة تنظيم عملية انتقال اللاعبين الهواة من أنديتهم كمحترفين، وحظر الانتقالات العابرة والاتفاقيات الجانبية بين الأندية واللاعبين وتقرير بطلان أي اتفاقيات أو تعديلات أو ملحقات للعقد أو أي من شروط العقد في حال مخالفتها للوائح ، كما تم إعداد نماذج عقود جديدة ملزمة للاعبين السعوديين وغير السعوديين،وتم إعادة تنظيم الأسباب المشروعة لفسخ العقد وإضافة مؤشرات واضحة حول كيفية حساب التعويض، بالإضافة إلى تضمين أحكام خاصة باللاعبات.

اتحاد الكرة
لائحة الاحتراف
الموسم الرياضي
التعديلات الجديدة

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو فهد
هههه مطرودين اسيا من اولها صياح شدو حيلكم بالصياح والتونن 😎
ابو محمد 😎 ✍️
زاير اكرمي ملقااه ، والا ساطور الجزاار شاطر جراار ..
**""'سهم'""**😊
المشكلة في اللي يصور كذلك المتواجدين جالسين يتفرجون ولا احد تتدخل ...😠
المهم
والله ماعاد الواحد يقدر يبني منزله حتى التراب تضاعف سعره عدت مرات.ولكن طالما الوضع كذا لابد من السماح بإستيراد التراب من الخارج.
المهم
والنتيجه

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