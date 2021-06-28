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انتشار سلالات "بيتا" و"دلتا" و"ألفا" المتحورة في الإمارات

منذ 53 دقيقة
1773
انتشار سلالات "بيتا" و"دلتا" و"ألفا" المتحورة في الإمارات

أبو ظبي (صدى):
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن وجود سلالات بيتا ودلتا وألفا المتحورة من فيروس كورونا بالبلاد، وأنها الأكثر انتشارًا في الإمارات حاليًا.

وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة فريدة الحوسني، أن حالات الوفاة في البلاد ارتفعت خلال الأسبوع الماضي بسبب انتشار المتحورات الفيروسية، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالتدابير الوقائية والتخوف من اللقاحات.

وأضافت الحوسني: بناء على نظام التقصي الجيني للسلالات في الدولة، السلالة الأكثر شيوعا هي سلالة بيتا بنسبة 39.2% تليها دلتا بنسبة 33.9% وأخيرا سلالة ألفا بنسبة 11.3%، وهي سلالات متحورة تم رصدها في كثير من دول العالم، الأمر الذي يدعونا جميعا للتكاتف وتوحيد الجهود والمسارعة بأخذ التطعيمات.

الإمارات
ألفا
فيروس كورونا
دلتا
سلالات

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو فهد
هههه مطرودين اسيا من اولها صياح شدو حيلكم بالصياح والتونن 😎
ابو محمد 😎 ✍️
زاير اكرمي ملقااه ، والا ساطور الجزاار شاطر جراار ..
**""'سهم'""**😊
المشكلة في اللي يصور كذلك المتواجدين جالسين يتفرجون ولا احد تتدخل ...😠
المهم
والله ماعاد الواحد يقدر يبني منزله حتى التراب تضاعف سعره عدت مرات.ولكن طالما الوضع كذا لابد من السماح بإستيراد التراب من الخارج.
المهم
والنتيجه

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