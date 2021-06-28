انتشار سلالات "بيتا" و"دلتا" و"ألفا" المتحورة في الإمارات

أبو ظبي (صدى):
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن وجود سلالات بيتا ودلتا وألفا المتحورة من فيروس كورونا بالبلاد، وأنها الأكثر انتشارًا في الإمارات حاليًا.
وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة فريدة الحوسني، أن حالات الوفاة في البلاد ارتفعت خلال الأسبوع الماضي بسبب انتشار المتحورات الفيروسية، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالتدابير الوقائية والتخوف من اللقاحات.
وأضافت الحوسني: بناء على نظام التقصي الجيني للسلالات في الدولة، السلالة الأكثر شيوعا هي سلالة بيتا بنسبة 39.2% تليها دلتا بنسبة 33.9% وأخيرا سلالة ألفا بنسبة 11.3%، وهي سلالات متحورة تم رصدها في كثير من دول العالم، الأمر الذي يدعونا جميعا للتكاتف وتوحيد الجهود والمسارعة بأخذ التطعيمات.