نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

صورة لأكبر متطوع في حرب الخليج شارك وعمره 74 عاماً

منذ ساعة
2427
2
صورة لأكبر متطوع في حرب الخليج شارك وعمره 74 عاماً

نايف السالم (صدى):
لم تقتصر مقاومة الغزو العراقي للكويت على الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم في المقاومة الداخلية، فعندما صدرت توجيهات الأمير سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع والطيران آنذاك – رحمه الله - بافتتاح باب التطوع للمواطنين هب جميع السعوديين من جميع الأعمار طلابا وموظفين ومسؤولين وأساتذة جامعات للانخراط في مراكز التدريب وارتداء الزي العسكري.

وكان من ضمن هؤلاء السعوديين الذين انخرطوا طواعية حبا في الذود والدفاع عن وطنهم الغالي، المواطن مصطفى إبراهيم الجهني البالغ من العمر في ذلك الوقت 74 عاماً، وهو أكبر متطوع في حرب الخليج، الذي لم يمنعه تقاعده ولا سنه من التوجه للدفاع عن الوطن بحسب ما قاله نجله الدكتور محمد الجهني الذي نشرته صورته.

سجل البطولات كبير لن ينساه التاريخ مهما طال الزمن أو قصف، فخلال أزمة الخليج في عملية "عاصفة الصحراء"، كانت الوقفة الصامدة من "رجال" و"نساء" الشعب السعودي الأصيل، كصف واحد للدفاع والذود عن أرضهم الغالية، خلف جنودهم البواسل، المرابطين بجبهة القتال، والتي قادها بحنكة ودهاء في ذلك العهد، الراحل الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود، ـ طيب الله ثراه ـ .

وفي هذه الأزمة تعايش المواطن السعودي بثقة وثبات حتى تحقيق النصر، وبقيت هذه الأيام وشهورها المعدودة لا تنسى مهما حدث، بعدما سجل أبناء الوطن ملحمة من ملاحم البطولة والفداء والإخلاص والتضحية للحفاظ على أمن هذا الوطن ضد أي اعتداء بكل شجاعة ومسؤولية، مقدمين أرواحهم الطاهرة فداء له كاتبين بدمائهم الزكية تاريخاً ودرساً في حب هذا الوطن.

حرب الخليج
متطوع
الجهني
الأمير سلطان بن عبد العزيز
الغزو العراقي
باب التطوع

التعليقات

قرم
قرم عدد التعليقات : 90
منذ 23 دقيقة
ياترى هل مازال على قيد الحياة؟
او انتقل الى رحمة الله؟
ليس غريب على ابناء بلدنا الغالي.
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129839
منذ 10 دقائق
اللهم اكرمه ان كان حي او ميت .. اللهم آمين ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو فهد
هههه مطرودين اسيا من اولها صياح شدو حيلكم بالصياح والتونن 😎
ابو محمد 😎 ✍️
زاير اكرمي ملقااه ، والا ساطور الجزاار شاطر جراار ..
**""'سهم'""**😊
المشكلة في اللي يصور كذلك المتواجدين جالسين يتفرجون ولا احد تتدخل ...😠
المهم
والله ماعاد الواحد يقدر يبني منزله حتى التراب تضاعف سعره عدت مرات.ولكن طالما الوضع كذا لابد من السماح بإستيراد التراب من الخارج.
المهم
والنتيجه

أخر الأخبار

شاهد.. وفاة قاتل والدته وشرطي المرور بالكويت بعد القبض عليه
شاهد.. وفاة قاتل والدته وشرطي المرور بالكويت بعد القبض عليه
منذ 12 دقيقة 1449
بالصور.. مزرعة «الشرقة» أول مدرسة حقلية لزراعة البن في المملكة
بالصور.. مزرعة «الشرقة» أول مدرسة حقلية لزراعة البن في المملكة
منذ 22 دقيقة 1397
اتحاد الكرة يعتمد التعديلات الجديدة على لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين
اتحاد الكرة يعتمد التعديلات الجديدة على لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين
منذ 27 دقيقة 1532
الطيران المدني يعلن عن توفر وظيفة شاغرة بمطار الملك فهد
الطيران المدني يعلن عن توفر وظيفة شاغرة بمطار الملك فهد
منذ 42 دقيقة 1570
انتشار سلالات "بيتا" و"دلتا" و"ألفا" المتحورة في الإمارات
انتشار سلالات "بيتا" و"دلتا" و"ألفا" المتحورة في الإمارات
منذ 53 دقيقة 1769
صورة لأكبر متطوع في حرب الخليج شارك وعمره 74 عاماً
صورة لأكبر متطوع في حرب الخليج شارك وعمره 74 عاماً
منذ ساعة 2427
السماح للمطابخ الأهلية بالذبح خلال أيام عيد الأضحى بالعاصمة المقدسة
السماح للمطابخ الأهلية بالذبح خلال أيام عيد الأضحى بالعاصمة المقدسة
منذ ساعة 1670
بالفيديو.. ‏ضبط 87 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من المناطق
بالفيديو.. ‏ضبط 87 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من المناطق
منذ ساعة 1538
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 9 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 9 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق
منذ ساعة 1693
وصفة طبيعية لعلاج جفاف الشعر وحكّة فروة الرأس
وصفة طبيعية لعلاج جفاف الشعر وحكّة فروة الرأس
منذ ساعة 1688