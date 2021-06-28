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السماح للمطابخ الأهلية بالذبح خلال أيام عيد الأضحى بالعاصمة المقدسة

منذ ساعة
1670
السماح للمطابخ الأهلية بالذبح خلال أيام عيد الأضحى بالعاصمة المقدسة

مكة المكرمة (صدى):
‏أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الاثنين، عن السماح للمطابخ الأهلية بالذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ؛ بهدف توفير عدد من الخيارات أمام المواطنين والمقيمين.

وعملت الأمانة على تهيئة المسالخ ونقاط الذبح القائمة، ورفع مستوى كفاءتها وطاقتها التشغيلية، والسماح بالذبح خلال أيام (10 - 11 - 12 - 13) من شهر ذي الحجة.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة على ضرورة الالتزام بالاشتراطات والضوابط التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، فيما تواصل جولاتها الرقابية للتحقق من حسن الأداء وتطبيق الاشتراطات الصحية مع تكثيف الرقابة على أسواق الماشية وتوعية المستهلكين.

 

مكة المكرمة
أمانة العاصمة المقدسة
عيد الأضحى
الذبح
المطابخ الأهلية

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو فهد
هههه مطرودين اسيا من اولها صياح شدو حيلكم بالصياح والتونن 😎
ابو محمد 😎 ✍️
زاير اكرمي ملقااه ، والا ساطور الجزاار شاطر جراار ..
**""'سهم'""**😊
المشكلة في اللي يصور كذلك المتواجدين جالسين يتفرجون ولا احد تتدخل ...😠
المهم
والله ماعاد الواحد يقدر يبني منزله حتى التراب تضاعف سعره عدت مرات.ولكن طالما الوضع كذا لابد من السماح بإستيراد التراب من الخارج.
المهم
والنتيجه

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