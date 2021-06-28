وصفة طبيعية لعلاج جفاف الشعر وحكّة فروة الرأس

أميرة خالد (صدى):
تعاني الكثير من الفتيات من الجفاف وحكّة فروة الرأس، ويمكن التخلص من تلك المشكلة عن طريق استخدام الحليب.
ويساعد الحليب في الحصول على شعر ناعم ، وسلط تقرير الضوء على فوائده، والطرق المختلفة لإضافته إلى الروتين الجمالي وهي:
استخدام الحليب كقناع للشعر
مكون من نصف كوب حليب، وموزة واحدة ناضجة، وذلك عن طريق وضع بعض الحليب والموز الناضج في الخلاط، ثم وضع هذا القناع بالتساوي على خصلات شعرك، ثم ارتداء قبعة استحمام، وترك هذا القناع لمدة 30 دقيقة تقريباً، بعد ذلك نقوم بغسل شعرك بالشامبو والبلسم المعتاد.
- كبلسم للشعر
تجهيز 3 ملاعق كبيرة من اللبن الرائب، وملعقة كبيرة من العسل، وملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض، يساعد على التعامل مع الجفاف والتجعد الذي يعانيه الشعر، وذلك عن طريق بخلط اللبن الرائب والعسل وعصير الليمون في وعاء، ثم وضع هذا الخليط بالتساوي على خصلات شعرك، وتركه لمدة 20-25 دقيقة، ثم غسله بالشامبو المعتاد.
- كزيت الشعر
خلط ملعقتين كبيرتين من الخليب، و4 ملاعق كبيرة من زيت الشعر العادي في وعاء، وتسخينها حتى يصبح الخليط فاتراً، بعد ذلك نقوم بتدليك فروة رأسك بخليط الزيت هذا، ووضعه من الطول إلى الأطراف، وتركه طوال الليل وغسله بالشامبو المعتاد.