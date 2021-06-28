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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 9 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق

منذ ساعة
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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 9 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق

الرياض (صدى):
أعادة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 9 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت 9 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 142 يوماً 1693 مسجداً، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين .

وأوضحت الوزارة فيه أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي أربعة مساجد بمنطقة المدينة المنورة، ومسجدين في كل من منطقتي الشرقية وجازان، ومسجد واحد بمنطقة القصيم.

وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد ،داعية المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

وزارة الشؤون الإسلامية
مساجد
فيروس كورونا
المصلين

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129838
منذ 6 دقائق
الحمد لله ، جزاهم الله خير ..

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أحدث التعليقات

ابو فهد
هههه مطرودين اسيا من اولها صياح شدو حيلكم بالصياح والتونن 😎
ابو محمد 😎 ✍️
زاير اكرمي ملقااه ، والا ساطور الجزاار شاطر جراار ..
**""'سهم'""**😊
المشكلة في اللي يصور كذلك المتواجدين جالسين يتفرجون ولا احد تتدخل ...😠
المهم
والله ماعاد الواحد يقدر يبني منزله حتى التراب تضاعف سعره عدت مرات.ولكن طالما الوضع كذا لابد من السماح بإستيراد التراب من الخارج.
المهم
والنتيجه

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