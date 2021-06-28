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حساب المواطن يحصل على شهادة الأيزو لنظام إدارة حماية المعلومات

منذ 14 دقيقة
1302
حساب المواطن يحصل على شهادة الأيزو لنظام إدارة حماية المعلومات

الرياض (صدى):
حصل برنامج حساب المواطن على شهادة الأيزو 2013: 27001 ISO لنظام إدارة حماية المعلومات المعتمد من قبل حلول الإدارة الخطية (LMS) والمعتمدة من خدمات الاعتماد الدولي (IAS)ويعتبر هذا الاعتماد معيار معترف به دوليًا يضمن تلبية احتياجات المستفيدين من خلال نظام فعال لإدارة وحماية المعلومات الخاصة بهم من خلال ضمان جودة التعامل مع البيانات.

وقال مدير عام البرنامج وليد الأسمري: إن منح البرنامج هذه الشهادة تقديراً لدوره في الحفاظ على خصوصية بيانات المستفيدين ومنع الوصول لها للأشخاص الغير مصرح لهم عن طريق منح الصلاحيات للموظفين بشكل مقنن وخاضع للسياسات الدولية، إلى جانب إتاحة الوصول للبيانات بالشكل الآمن عند خدمة المستفيدين مما ينعكس على ثقتهم، كما تأتي هذه الشهادة تأكيداً لموائمة السياسات والإجراءات التشغيلية بما يتناسب مع اشتراطات الأمن السيبراني للمعلومات وإدارة وتقليل المخاطر.

وأكد أن البرنامج يتبع منهجية أسهمت في التأهل لهذا الاعتماد من خلال تحليل الثغرات وإدارة مخاطر الوصول إلى المعلومات إلى جانب إنشاء السياسات والإجراءات الخاصة بإدارة نظام أمن المعلومات وضمان تطبيق سياسات وإجراءات نظام إدارة أمن المعلومات والتوعية المستمرة بالسياسات وكذلك التدقيق المستمر.

وأشار إلى أن هذه الإنجازات تأتي استمراراً للنجاحات المتتالية بحصول البرنامج على عدة جوائز وشهادات عالمية منها بطولة مسار الحكومة الإلكترونية في مسابقة جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات - WSIS - لعام 2021م وشهادة الجودة ISO 9001 في أنظمة إدارة الجودة وجائزتي مركز الاتصال العالمي عام 2018م بالإضافة إلى جائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية لعام 2019م.

المستفيدين
برنامج "حساب المواطن
حساب المواطن
حماية المعلومات
شهادة الأيزو

التعليقات

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أحدث التعليقات

قرم
ههههههههههههههههه حلوه مايوه شرعي!!!!!!!!!!!
قرم
حسبي الله عليه المجرم الخبيث. يارب يتم القبض عليه وقتله . هذا مجرم ومتأصل الاجرام في دمه ياااا ليت يقتلونه ويعزرونه تعزير قبل قتله.
قرم
لا ارى فايده من عمله وانتاجه و عرضه على الشاشه. لا تعملون من الصعلوك المجرم الفاسد المارد متعاطي المخدرات ومروجها ، اسطورة زمانه .....
¥ ولد نجد ¥
الله يشفيه ويعوضه الله خير من عنده
قرم
لانك مثله وزيه وعلى شاكلته. ماحسيت بالمعاناة الحقيقيه. انولدت وفي بو... ملعقه من ذهب

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