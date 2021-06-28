بالفيديو.. هبة الدري تكشف عن إصابة زوجها نواف العلي بوعكة صحية شديدة

أميرة خالد (صدى):
كشفت الفنانة المصرية المقيمة بالكويت، هبة الدري، أن زوجها الفنان الكويتي نواف العلي تعرض لوعكة صحية شديدة.
وأشارت الدري إلى أنه تناول كماً كبيراً من المسكنات خلال الأيام الماضية بسبب وجود مشكلة في أسنانه، ما أدى لإصابته بألم شديد في المعدة.
وقالت في مقطع فيديو إن الطبيب بمجرد أن فحص زوجها قرر أن يجري له منظاراً على المعدة فوراً لتشخيص الحالة بشكل دقيق، مشيرة إلى أنه كان يصرخ ويبكي من شدة الألم طوال الليل.
وأضافت: "الله يكفينا الشر صدق شي مو طبيعي ومو مفهوم.. اتفاجئنا أنه الدكتور قال له الحسن لازم تسوي منظار.. ومن أمس وهو مو واكل شيء وواخد حقن فولتارين كتير.. والحين دخله المنظار.. وإن شاء الله خير".