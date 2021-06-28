«الطين» يعالج البشرة ويزيدها إشراقًا

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أكد الخبراء، أن قناع الطين فعالًا لمختلف أنواع البشرة، ولكنه يحتوي على الكروم والنيكل، لذلك يجب استشارة الطبيب قبل استخدامه وتطبيقه على مساحة صغيرة من الوجه لاختبار الحساسية.
ويعالج الطين بعض الأمراض الجلدية لاحتوائه على كمية كبيرة من الأملاح والمعادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، فهو يعالج الصدفية وحَبّ الشباب الذي يعاني منه البعض بسبب المواد المالحة الموجودة فيه.
ويعمل قناع الطين على التنظيف والتعقيم العميق للبشرة ويزيل الخلايا الميتة ويجدّد البشرة ويحافظ على نعومتها، كما يحارب ظهور التجاعيد وعلامات التقدّم في السنّ ويخلّص الجسم من البثور والكلف الذي يصيب البشرة ويعالج الفطريات.