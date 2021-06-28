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«الطين» يعالج البشرة ويزيدها إشراقًا

منذ ساعة
1572
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«الطين» يعالج البشرة ويزيدها إشراقًا

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أكد الخبراء، أن قناع الطين فعالًا لمختلف أنواع البشرة، ولكنه يحتوي على الكروم والنيكل، لذلك يجب استشارة الطبيب قبل استخدامه وتطبيقه على مساحة صغيرة من الوجه لاختبار الحساسية.

ويعالج الطين بعض الأمراض الجلدية لاحتوائه على كمية كبيرة من الأملاح والمعادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، فهو يعالج الصدفية وحَبّ الشباب الذي يعاني منه البعض بسبب المواد المالحة الموجودة فيه.

ويعمل قناع الطين على التنظيف والتعقيم العميق للبشرة ويزيل الخلايا الميتة ويجدّد البشرة ويحافظ على نعومتها، كما يحارب ظهور التجاعيد وعلامات التقدّم في السنّ ويخلّص الجسم من البثور والكلف الذي يصيب البشرة ويعالج الفطريات.

 

 

البشرة
العناية بالبشرة
فوائد صحية
الطين
صحة وجمال

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14156
منذ 45 دقيقة
الطين لا عجب أن يرمم وجوهنا

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ما قصرتم و شكرا لكم
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
قرم
ههههههههههههههههه حلوه مايوه شرعي!!!!!!!!!!!
قرم
حسبي الله عليه المجرم الخبيث. يارب يتم القبض عليه وقتله . هذا مجرم ومتأصل الاجرام في دمه ياااا ليت يقتلونه ويعزرونه تعزير قبل قتله.
قرم
لا ارى فايده من عمله وانتاجه و عرضه على الشاشه. لا تعملون من الصعلوك المجرم الفاسد المارد متعاطي المخدرات ومروجها ، اسطورة زمانه .....

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