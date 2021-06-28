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بالفيديو.. مواطن يحكي تجربته في ترميم المجالس الأثرية ب‎حائل

منذ 19 دقيقة
1368
بالفيديو.. مواطن يحكي تجربته في ترميم المجالس الأثرية ب‎حائل

حائل (صدى):
تحدث الحرفي عبد الله الخزام أحد أبناء حائل المسجلين في البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية "بارع"، عن تجربته في ترميم المجالس الأثرية في حائل.

وقال الخزام أنه أحد المهتمين بالتراث العمراني في منطقة حائل، مشيرا إلى أن يقوم بترميم المجالس التاريخية ذات النقوش الرائعة.

وأضاف أنه كلف من وزارة الثقافة بترميم هذه المجالس التراثية بالمحافظة حسب رؤية ٢٠٣٠، مبينا أنه يقوم برصد كل مظاهر التلف ويقوم بترميم الحوائط والنقوش.

وللخزام عدة مشاركات مع فرع السياحة والتراث الوطني في المعارض والملتقيات والمهرجانات المحلية والدولية من ضمنها عمل على تصميم مجسماً لوسط مدينة حائل التاريخي نفذ خلاله جميع عناصر المدينة القديمة بحائل تضمن مسجد وقصر برزان والساحة التجارية وباب الصفقات وغطاط وسوق المسحب.

حائل
التراث
عبدالله الخزام
المجالس الأثرية

التعليقات

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أحدث التعليقات

قرم
ههههههههههههههههه حلوه مايوه شرعي!!!!!!!!!!!
قرم
حسبي الله عليه المجرم الخبيث. يارب يتم القبض عليه وقتله . هذا مجرم ومتأصل الاجرام في دمه ياااا ليت يقتلونه ويعزرونه تعزير قبل قتله.
قرم
لا ارى فايده من عمله وانتاجه و عرضه على الشاشه. لا تعملون من الصعلوك المجرم الفاسد المارد متعاطي المخدرات ومروجها ، اسطورة زمانه .....
¥ ولد نجد ¥
الله يشفيه ويعوضه الله خير من عنده
قرم
لانك مثله وزيه وعلى شاكلته. ماحسيت بالمعاناة الحقيقيه. انولدت وفي بو... ملعقه من ذهب

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