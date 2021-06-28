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بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن الحملة التطوعية الخامسة في مخيم الزعتري بالأردن

منذ 12 ساعة
1530
بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن الحملة التطوعية الخامسة في مخيم الزعتري بالأردن

عطاالله العمراني (صدى):
دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن , الحملة التطوعية الخامسة التي تشتمل على تقديم الخدمات في القطاعات الطبية والتعليمية والتدريبية بالإضافة للدعم والتمكين، وستستمر لمدة أسبوع.

وقام الوفد التطوعي التابع للمركز بزيارة ميدانية لمخيم الزعتري لأخذ تصور كامل عن طبيعة المخيم والتعرف على الفئات المحتاجة هناك والبدء بعمليات الترتيب والتجهيز لمباشرة العمل لتقديم الخدمات للاجئين السوريين على أكمل وجه.

وتأتي هذه الحملة ضمن البرامج التطوعية التي ينظمها مركز الملك سلمان للإغاثة إيمانًا منه بأهمية العمل التطوعي الذي يعد أحد الممارسات الإنسانية المرتبطة بكل معاني الخير والعطاء.

 

 

الأردن
مركز الملك سلمان للإغاثة
مخيم الزعتري

التعليقات

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أحدث التعليقات

قرم
ههههههههههههههههه حلوه مايوه شرعي!!!!!!!!!!!
قرم
حسبي الله عليه المجرم الخبيث. يارب يتم القبض عليه وقتله . هذا مجرم ومتأصل الاجرام في دمه ياااا ليت يقتلونه ويعزرونه تعزير قبل قتله.
قرم
لا ارى فايده من عمله وانتاجه و عرضه على الشاشه. لا تعملون من الصعلوك المجرم الفاسد المارد متعاطي المخدرات ومروجها ، اسطورة زمانه .....
¥ ولد نجد ¥
الله يشفيه ويعوضه الله خير من عنده
قرم
لانك مثله وزيه وعلى شاكلته. ماحسيت بالمعاناة الحقيقيه. انولدت وفي بو... ملعقه من ذهب

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