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بالفيديو.."الزكاة والضريبة" توضح متطلبات مراحل تطبيق الفوترة الإلكترونية

منذ 58 دقيقة
1977
بالفيديو.."الزكاة والضريبة" توضح متطلبات مراحل تطبيق الفوترة الإلكترونية

الرياض (صدى):
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ، متطلبات يجب الالتزام بها في كل مرحلة من مراحل تطبيق الفوترة الإلكترونية "فاتورة".

وذكرت الهيئة أن المرحلة الأولى والتي ستبدأ 4 ديسمبر، ستتطلب إصدار وحفظ الفواتير الضريبية بأي صيغة إلكترونية، حيث تحتوي الفاتورة الإلكترونية على بعض الحقول الإضافية.

وأضافت أن المرحلة الثانية " مرحلة الربط والتكامل " والتي سيتم تنفيذها على مراحل ابتداءا من يناير 2032، حيث تتطلب إصدار وحفظ الفواتير الضريبية بصيغة إلكترونية محددة.

مشيرة إلى أن المرحلة الثانية تحتوي الفاتورة الإلكترونية على المزيد من الحقول الإضافية مثل ختم التشفير وغيرها.

الزكاة
الفوترة الإلكترونية
متطلبات
الزكاة والضريبة

التعليقات

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أحدث التعليقات

قرم
ههههههههههههههههه حلوه مايوه شرعي!!!!!!!!!!!
قرم
حسبي الله عليه المجرم الخبيث. يارب يتم القبض عليه وقتله . هذا مجرم ومتأصل الاجرام في دمه ياااا ليت يقتلونه ويعزرونه تعزير قبل قتله.
قرم
لا ارى فايده من عمله وانتاجه و عرضه على الشاشه. لا تعملون من الصعلوك المجرم الفاسد المارد متعاطي المخدرات ومروجها ، اسطورة زمانه .....
¥ ولد نجد ¥
الله يشفيه ويعوضه الله خير من عنده
قرم
لانك مثله وزيه وعلى شاكلته. ماحسيت بالمعاناة الحقيقيه. انولدت وفي بو... ملعقه من ذهب

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