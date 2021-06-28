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سبب غير متوقع للنعاس في النهار

منذ ساعة
1658
سبب غير متوقع للنعاس في النهار

متابعة_أميرة خالد (صدى):
قال الدكتور دميتري موناخوف، أخصائي أمراض الكبد، أن ظاهرة النعاس أثناء فترة النهار والأرق ليلا قد تكون إشارة لوجود مشكلات في الكبد.

وأوضح الأخصائي أن الذي يقلق المريض عند النوم هو متلازمة الوهن النباتي حيث يشعر الشخص بالضعف والخمول والوهن، مبينا أن هذه العلامات تظهر على شكل نعاس في النهار وأرق ليلا ، وهي تشير إلى مشكلات في الكبد.

وأضاف الاخصائي أنه تشير علامات أخرى مثل اصفرار الجلد وبياض العين والغثيان والتقيؤ وألم في الجهة اليمنى أسفل الضلع، إلى وجود مشكلات في الكبد.

ونصح الأخصائي، باتباع حمية البحر الأبيض المتوسط للحفاظ على الكبد وحمايته، وتناول أوميغا-3 و الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة وممارسة النشاط البدني.

أمراض الكبد
النعاس في النهار
ظاهرة النعاس

التعليقات

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أحدث التعليقات

قرم
ههههههههههههههههه حلوه مايوه شرعي!!!!!!!!!!!
قرم
حسبي الله عليه المجرم الخبيث. يارب يتم القبض عليه وقتله . هذا مجرم ومتأصل الاجرام في دمه ياااا ليت يقتلونه ويعزرونه تعزير قبل قتله.
قرم
لا ارى فايده من عمله وانتاجه و عرضه على الشاشه. لا تعملون من الصعلوك المجرم الفاسد المارد متعاطي المخدرات ومروجها ، اسطورة زمانه .....
¥ ولد نجد ¥
الله يشفيه ويعوضه الله خير من عنده
قرم
لانك مثله وزيه وعلى شاكلته. ماحسيت بالمعاناة الحقيقيه. انولدت وفي بو... ملعقه من ذهب

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