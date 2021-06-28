نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"الأمن البيئي" يضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة

منذ ساعة
1648
"الأمن البيئي" يضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة

مكة المكرمة (صدى):
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (5) مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في محافظة الطائف.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه ضُبطت (10) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطنَين، ويعمل عليها مقيمون من الجنسية اليمنية، وطبقت الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

الطائف
مخالفين
نظام البيئة
القوات الخاصة للأمن البيئي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

قرم
ههههههههههههههههه حلوه مايوه شرعي!!!!!!!!!!!
قرم
حسبي الله عليه المجرم الخبيث. يارب يتم القبض عليه وقتله . هذا مجرم ومتأصل الاجرام في دمه ياااا ليت يقتلونه ويعزرونه تعزير قبل قتله.
قرم
لا ارى فايده من عمله وانتاجه و عرضه على الشاشه. لا تعملون من الصعلوك المجرم الفاسد المارد متعاطي المخدرات ومروجها ، اسطورة زمانه .....
¥ ولد نجد ¥
الله يشفيه ويعوضه الله خير من عنده
قرم
لانك مثله وزيه وعلى شاكلته. ماحسيت بالمعاناة الحقيقيه. انولدت وفي بو... ملعقه من ذهب

أخر الأخبار

حساب المواطن يحصل على شهادة الأيزو لنظام إدارة حماية المعلومات
حساب المواطن يحصل على شهادة الأيزو لنظام إدارة حماية المعلومات
منذ 13 دقيقة 1288
بالفيديو.. مواطن يحكي تجربته في ترميم المجالس الأثرية ب‎حائل
بالفيديو.. مواطن يحكي تجربته في ترميم المجالس الأثرية ب‎حائل
منذ 18 دقيقة 1357
بالفيديو.. هبة الدري تكشف عن إصابة زوجها نواف العلي بوعكة صحية شديدة
بالفيديو.. هبة الدري تكشف عن إصابة زوجها نواف العلي بوعكة صحية شديدة
منذ 38 دقيقة 603
سفير اليابان بالمملكة: ازداد وزني منذ قدومي إلى الرياض بسبب كرم الضيافة
سفير اليابان بالمملكة: ازداد وزني منذ قدومي إلى الرياض بسبب كرم الضيافة
منذ 43 دقيقة 1793
"مسام" ينتزع 1,501 لغم في اليمن خلال أسبوع
"مسام" ينتزع 1,501 لغم في اليمن خلال أسبوع
منذ 49 دقيقة 1671
بالفيديو.. «متحدث الحج»: الاستعدادات تتم وفق جدول زمني يضمن سلامة وخدمة الحجاج
بالفيديو.. «متحدث الحج»: الاستعدادات تتم وفق جدول زمني يضمن سلامة وخدمة الحجاج
منذ 53 دقيقة 1670
بالفيديو.."الزكاة والضريبة" توضح متطلبات مراحل تطبيق الفوترة الإلكترونية
بالفيديو.."الزكاة والضريبة" توضح متطلبات مراحل تطبيق الفوترة الإلكترونية
منذ 58 دقيقة 1972
«الطين» يعالج البشرة ويزيدها إشراقًا
«الطين» يعالج البشرة ويزيدها إشراقًا
منذ ساعة 1542
سبب غير متوقع للنعاس في النهار
سبب غير متوقع للنعاس في النهار
منذ ساعة 1627
وظائف إدارية وصحية وتقنية شاغرة بمستشفى الملك خالد
وظائف إدارية وصحية وتقنية شاغرة بمستشفى الملك خالد
منذ ساعة 1824