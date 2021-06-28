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جامعة الطائف تنظم الملتقى الأول لخريجيها

منذ 11 ساعة
1564
جامعة الطائف تنظم الملتقى الأول لخريجيها

بدرية المالكي (صدى):
برعاية سعادة رئيس جامعة الطائف، نظمت عمادةُ شؤونِ الطُّلاب الملتقى الأوَّل لخريجي الجامعة لعام 1441-1442هـ تحت شعار "بتخرجكم نفخر.. وعطاؤنا بكم يستمر" والذي انطلقت فعالياته يوم أمس الأحد ويستمر لمدة خمس أيام بواقع أربع ساعات يوميًا.

تضمن الملتقى العديد من ورش العمل التدريبية، والجلسات الحوارية، التي تهدف إلى تعريف وتهيئة الطلبة الخريجين بمستجدات سوق العمل، وتعزيز مهاراتهم المعرفية والمهنية.

وقد أقيمت ورشة عمل تدريبية تحت عنوان "كيف تكتب سيرتك الذاتية بمهنية" قدمتها د. عبير الفران أستاذ الموارد البشرية المساعد، تناولت فيها المحاور الأساسية لكتابة السيرة الذاتية بمهنية من خلال التطبيقات العملية، كما قدم عبدالله الغامدي استشاري توظيف أمسية مسائية للتعريف ببرامج صندوق الموارد البشرية "هدف" لما بعد التخرج.

جامعة الطائف
خريجين
الملتقى

التعليقات

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أحدث التعليقات

قرم
ههههههههههههههههه حلوه مايوه شرعي!!!!!!!!!!!
قرم
حسبي الله عليه المجرم الخبيث. يارب يتم القبض عليه وقتله . هذا مجرم ومتأصل الاجرام في دمه ياااا ليت يقتلونه ويعزرونه تعزير قبل قتله.
قرم
لا ارى فايده من عمله وانتاجه و عرضه على الشاشه. لا تعملون من الصعلوك المجرم الفاسد المارد متعاطي المخدرات ومروجها ، اسطورة زمانه .....
¥ ولد نجد ¥
الله يشفيه ويعوضه الله خير من عنده
قرم
لانك مثله وزيه وعلى شاكلته. ماحسيت بالمعاناة الحقيقيه. انولدت وفي بو... ملعقه من ذهب

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