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"هيئة الاتصالات" تطلق حملة "توطين تطبيقات التوصيل"

منذ 21 دقيقة
1409
"هيئة الاتصالات" تطلق حملة "توطين تطبيقات التوصيل"

الرياض (صدى):
أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبنك التنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وتطبيقات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية المسجلة لدى هيئة الاتصالات، اليوم حملة توطين تطبيقات التوصيل.

وتهدف الحملة إلى تحفيز المواطنين على الانضمام إلى سوق تطبيقات التوصيل في المملكة، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين السعوديين لاستثمار الطلب المتزايد على الخدمة وتنويع مصادر الدخل.

وأوضحت الهيئة أن الحملة تأتي ضمن الجهود الشاملة في تطوير خدمات تطبيقات التوصيل، ودعم شباب الوطن وتشجيعهم للاستفادة من مفهوم "الاقتصاد التشاركي" الذي تتبعه الهيئة في تنظيم خدمات تطبيقات التوصيل من خلال تشجيع ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في العمليات التشغيلية للقطاع الذي يتسم بالحيوية والتنافسية العالية؛ حيث تشير الإحصاءات إلى بلوغ إجمالي الطلبات خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 أكثر من 28 مليون طلب.

وأكدت الهيئة إمكانية انضمام جميع الفئات المهتمة من السعوديين في تطبيقات التوصيل المسجلة لديها، مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على القائمة المعتمدة للتطبيقات على موقع الهيئة الإلكتروني .

وتُعد الحملة امتداداً للدور الرقابي والتنظيمي الذي تلعبه هيئة الاتصالات في قطاع البريد، داعية جميع المواطنين إلى الاستفادة من خدمات تطبيقات التوصيل المسجلة لديها في التسوق لتأمين الاحتياجات اليومية.

هدف
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
منشآت
توطين تطبيقات التوصيل

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أحدث التعليقات

أبو خالد
عندنا مثل قديم عن التنافس والتحدي يقول : " اللي تغلب به، العب به". أكيد تعرفه..
أبو خالد
عندنا مثل قديم عن التنافس والتحدي يقول : " اللي تغلب به، العب به". أكيد تعرفه..
ااوفا طبعي
الضريبه هي السبب
ااوفا طبعي
الضريبه هي السبب
خبير زمانه
نعم تجارتنا تدار من الاجانب بعذر الخبرة والكفاءه والنتيجه الضغط على المواطن والمليارات تذهب للخارج والجميع يشاهد كالابله نحتاج سعوده لجميع المهن والوظائف لن...

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