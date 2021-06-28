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اندلاع خلافات بين إيران وروسيا تؤثر على المفاوضات النووية

منذ 47 دقيقة
1811
اندلاع خلافات بين إيران وروسيا تؤثر على المفاوضات النووية

وكالات (صدى):
أكدت تقارير صحافية، اليوم الاثنين، أن هناك خلافات جدية بين إيران وروسيا من شأنها التأثير على سير المفاوضات النووية في فيينا التي من المتوقع أن تبدأ جولتها السابعة الأسبوع المقبل.

وأوضح مصدر روسي مطلع: "الروس يحذرون إيران من عدم دفع تكاليف محطة بوشهر للطاقة الواقعة جنوب البلاد"، مضيفاً: "إن الخلافات الجدية بين طهران وموسكو تؤثر على محادثات فيينا"، بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وقال المصدر أن الخلاف قد يؤثر على المحادثات النووية في فيينا، لافتًا إلى أن البعض في روسيا يتوقع أن تخضع إيران للمطالب في فيينا، خاصة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد بوضوح العودة إلى الاتفاق النووي، وأن استمرار الأزمة النووية الحالية له عواقب اقتصادية على روسيا وعلى علاقات موسكو مع واشنطن.

إيران
روسيا
مفاوضات نووية

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أبو خالد
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