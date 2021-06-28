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نظام الضمان الاجتماعي الجديد يسمح للموظف بالتقديم وضم 50% من الراتب للمعاش

منذ 37 دقيقة
1967
نظام الضمان الاجتماعي الجديد يسمح للموظف بالتقديم وضم 50% من الراتب للمعاش

الرياض (صدى):
سمحت لائحة نظام الضمان الاجتماعي الجديد، للموظفين بالتقديم للضمان الاجتماعى وضم 50% من الراتب للمعاش وفق ضوابط محددة لمدة زمنية كافية.

وأوضحت اللائحة أنه سيتم تصنيف المقبولين إلى 3 فئات، كما أصبح بمقدور الجميع من كافة الفئات التقدم دون استثناء بدون النظر في حالتهم الاجتماعية.

وتعد الفئات الثلاث هي: قابل للتأهيل، قادر على العمل، غير قابل للتأهيل، وفي حالة عدم قابليته للتأهيل فيصمم له ما يناسبه من البرامج، ويستهدف النظام ذوي الاحتياج فقط بغض النظر عن الفئة أو الحالة الاجتماعية ما دامت المعايير والشروط متحققة.

الموظفين
المعاش
نظام الضمان الاجتماعي

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