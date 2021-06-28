الموت يفجع الفنانة صمود الكندري

خالد الظفيري (صدى):
فجع الموت، مساء أمس ، الفنانة والمنتجة الكويتية صمود الكندري، حيث توفي والدها وكانت وفاته بمثابة صدمة للفنانة صمود ما أدى الى اختفائها عن مواقع التواصل الاجتماعي كاملة.
ونشرت الإعلامية مي العيدان صورة صمود عبر حسابها على "إنستغرام"، مقدمة لها التعازي في رحيل والدها، متمنية لها الصبر على فقدانه.
يذكر أن بداية الكندري بالمجال الفني كانت في عام 2007 وذلك بمشاركتها في مسلسل لعبة الأيام بدعم من شركة سكوب سنتر للإنتاج الفني، وسرعان ما نالت أدوار البطولة بعدد كبير من المسلسلات التلفزيونية منها ساهر الليل، لو باقي ليلة، صديقات العمر وغيرها. قامت بفتح شركة إنتاج فنية وأنتجت خلالها عدد من الأعمال في التلفزيون والمسرح وشاركت بالتمثيل بها.