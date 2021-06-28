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ظهور فيروس نيباه في الهند

منذ ساعة
1982
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ظهور فيروس نيباه في الهند

نيودلهي (صدى):
كشف العلماء في المعهد الوطني لعلم الفيروسات بالهند عن ظهور فيروس «نيباه» في الخفافيش بولاية ماهارأشترا.

وكان الفيروس قد شغل العالم قبل أشهر بعد الحديث عن ظهوره في الصين، تزامنا مع مواجهة الهند موجة شرسة من فيروس كورونا فضلا عن مجموعة من الفطريات المميتة.

وحدد العلماء فيروس نيباه المميت في الخفافيش، وهو الفيروس الذي ينتشر بشكل شائع وكبير بين الخفافيش والفئران، وفق ما ذكرت من قبل منظمة الصحة العالمية، حيث تم تصنيفه كأحد أخطر الفيروسات في العالم.

وذكر العلماء أن فيروس نبياه ينتقل إلى الأشخاص الذين يتناولون ثمارا ملوثة بلعاب حيوان مصاب بهذا الفيروس، في الوقت نفسه، لا يوجد حاليا علاج أو لقاح ضد الفيروس حيث يصل معدل الوفيات من 40 إلى 75%.

الهند
فيروسات
فيروس نيباه
نيباه

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14145
منذ 6 دقائق
لحقوا عليه واحتووه

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أحدث التعليقات

أبو خالد
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