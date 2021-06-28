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صورة نادرة لأحد الشوارع في مكة المكرمة قبل 90 عام

منذ ساعة
1521
صورة نادرة لأحد الشوارع في مكة المكرمة قبل 90 عام

شارع
مكة المكرمة
صورة نادرة
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أبو خالد
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