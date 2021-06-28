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صورة نادرة لأحد الشوارع في مكة المكرمة قبل 90 عام
منذ ساعة
1521
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التعليقات
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أحدث التعليقات
أبو خالد
عندنا مثل قديم عن التنافس والتحدي يقول : " اللي تغلب به، العب به". أكيد تعرفه..
أبو خالد
عندنا مثل قديم عن التنافس والتحدي يقول : " اللي تغلب به، العب به". أكيد تعرفه..
ااوفا طبعي
الضريبه هي السبب
ااوفا طبعي
الضريبه هي السبب
خبير زمانه
نعم تجارتنا تدار من الاجانب بعذر الخبرة والكفاءه والنتيجه الضغط على المواطن والمليارات تذهب للخارج والجميع يشاهد كالابله نحتاج سعوده لجميع المهن والوظائف لن...
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