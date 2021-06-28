شركة السودة للتطوير توفر 14 وظيفة إدارية وقانونية وهندسية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة السودة للتطوير عن توفر وظائف شاغرة (إدارية، قانونية، هندسية) للعمل في (الرياض، أبها)، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.
وأوضحت أن الوظائف المطلوبة هي مسؤول عمليات الأعمال, سكرتير تنفيذي، وأخصائي قانوني، مدير التسويق والعلامة التجارية، منسق مكتب إدارة المشاريع، مستشار المواهب، مدير الصحة والسلامة، مصمم الهندسة المعمارية، مراقب مستندات أول، مدير تطوير - الضيافة، أخصائي عقود، مدير إدارة مخاطر المؤسسة، مدير المشتريات والمقاولات، أخصائي تنمية المجتمع
وأضافت الشركة أن التقديم متاح ، ويستمر حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب، مشيرة إلى أنه يمكن التقديم عبر موقع شركة السودة للتطوير .