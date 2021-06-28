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حبس امرأة 3 أيام لوصفها طليقها بـ "عديم الإحساس" في جدة

منذ 35 دقيقة
1857
حبس امرأة 3 أيام لوصفها طليقها بـ "عديم الإحساس" في جدة

جدة (صدى):
‏ قررت محكمة الاستئناف تأييد حكما أصدرته المحكمة الجزائية في جدة قضى بسجن مواطنة 3 أيام، بعد إدانتها ببعث رسائل سب وشتم وعبارات بذيئة إلى طليقها، وتضمن الحكم أخذ تعهد على المرأة بعدم العودة لما بدر منها وصدر صك شرعي نهائي بذلك.

كانت الدائرة التعزيرية المختصة بالمحكمة الجزائية درست وقائع الدعوى التي أقامها الزوج ضد طليقته، إذ اتهمها بملاحقته بالرسائل عبر الواتساب والرسائل النصية بعشرات عبارات السب والشتم والازدراء ومنها «ديكتاتور»، «رجل آلي بلا إحساس»، «حقود»، «مريض نفسي»، «قذر»، «وسخ»، «عديم الأخلاق»، «خائن»، «بلا مرجلة» وغيرها،رغم انتهاء العلاقة الزوجية بينهما قبل 7 سنوات، بحسب عكاظ.

واعترفت المتهمة بصدور الرسائل محل الدعوى من هاتفها الجوال إلى طليقها، وبررت ذلك بأن الرسائل كانت ردا على عبارات سب وشتم وجهها لها فضلا عن قذفه لها بألفاظ خارجة وسوء خلقه مع أسرتها.

وأحالت المحكمة المتهمة وطليقها إلى لجنة الصلح لمحاولة تسوية الدعوى إلا أن جهود الصلح باءت بالفشل، وخلصت المحكمة إلى إدانة المتهمة بما نسب إليها وحكمت بسجنها 72 ساعة مع التعهد بعدم التعرض لطليقها.

جدة
المحكمة الجزائية
محكمة الاستئناف
حبس امرأة
عبارات بذيئة

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