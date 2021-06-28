الإطاحة بمقيمة أفريقية تستغل سكنها لممارسة الطب بمكة

مكة المكرمة (صدى):
ضبطت لجنة مكونة من الشؤون الصحية وشعبة الأمن الوقائي، مقيمة من جنسية أفريقية تمارس مهنة الطب في منزلها بمكة المكرمة.
ووردت معلومة عن وجود مقيمة من جنسية أفريقية، جعلت مقر سكنها عيادة للإجهاض ومعالجة بني جلدتها، وذلك خلال إحدى الجولات التفتيشية التي تنفذها اللجان المكونة من شعبة الأمن الوقائي بشرطة العاصمة المقدسة والشؤون الصحية بمكة المكرمة.
وداهمت اللجنة المنزل وضبطت المقيمة، فضلًا عن التحفظ على المضبوطات، وتسليمها إلى جهة الاختصاص، تمهيداً لإكمال الإجراءات المتبعة في مثل هذه الضبطيات.