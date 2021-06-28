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"التآكل والاعوجاج" من أسباب صدور أصوات مزعجة من فرامل السيارة

منذ ساعة
1456
"التآكل والاعوجاج" من أسباب صدور أصوات مزعجة من فرامل السيارة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء في عالم السيارات عن أسباب صدور أصوات مزعجة من مكابح السيارة أو الفرامل، ونظراً لأهمية الفرامل العالية لكونها من أبرز الأجزاء الهامة في السيارة، فيجب فحص سبب هذه المشكلة على الفور.

ومن أبرز أسباب صدور الأصوات المزعجة من المكابح "إذا تعرضت فحمات الفرامل للتآكل والتلف، وفي هذه الحالة يجب تغيير الفحمات بالكامل، كي لا تتسبب في تلف أقراص الفرامل، أو لزيادة مسافة الكبح".

وفي حين تعرضت أقراص الفرامل للتآكل والاعوجاج، في هذه الحالة يجب إعادة “خرط” أقراص الفرامل، وإعادة تركيبها مرة ثانية بعد تغيير الفحمات، أو تغيير قرص الفرامل بالكامل إذا تم خرطه سابقاً.

في حال تفكك أحد براغي أقراص الفرامل فإنه يسبب هذا الصوت المزعج، كما أن وجود صدأ على أقراص الفرامفإنها تصدر أصوات مزعجة لاحتكاكها مع فحمات الفرامل عند الضغط على دواسة الفرامل.

فرامل
مكابح
صدأ
أصوات مزعجة

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابوبدر
كلميه معاكي لنا بالمرة يعطينا اثنين كيلو حري 😂
د محمد ماجد بخش
الله يجزاها خير ويبارك في عمرها ويغفر لبعلها ويشفيها ويعافيها ويسعدها
سمسم
الله الله الله عليك يابتروس هذا لسه مابدينا كيف لو بدينا في الملعب حيكون صياح 😀😅 💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛 شوف شغلك يابتروس 😅😀😂🤣😁🤣😀
خبير زمانه
للاسف تصنع الالبان بالسعوديه وتباع داخل السعوديه باسعار عاليه وتشحن وتظاف رسوم الشحن وتباع بمصر بسعر اقل معادله مقلوبه ووزاره التجارة نائمه وحمايه المستهلك...
د محمد ماجد بخش
تشكر المراعي ويشكر القائمين عليها وتشكر الأبقار السفينة المحملة بالحليب ومشتقاته نشكر الجميع من بقعة بقعة رقعة رقعة صقعة صقعة

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