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بالصور..امرأة ترصد شبح جزار ظهر داخل شقتها

منذ 52 دقيقة
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بالصور..امرأة ترصد شبح جزار ظهر داخل شقتها

لندن (صدى):
حاولت امرأة رصد شبح جزار ظهر داخل شقتها من خلال كاميرات المراقبة، حيث استقبلت تحذيرات من نظامها الأمني بالمنزلها، لتكتشف وجود شبح لجزار عجوز.

وقالت تشارلي إيجنتون ، التي تدير عيادة سي بي بيوتيفول جروب في روشال ، ويست ميدلاندز ببريطانيا ، إن لديها حدسًا لشيء خارق للطبيعة يحدث داخل شقتها.

وأشارت إلى أن أول شئ صادم وخارق للطبيعة وقع منذ اسابيع عندما كانت في المطبع زاعمة انها رأت شبح يقف بجانب مقلاة المطبخ.

وأضافت أنها كانت تعتقد أن الشبح الذي ظهر عبر الكاميرا المنزلية هي المربية التي تعتني بقطتها ولكنها اكتشفت انه جسم غريب يشبه جزار عجوز.

بريطانيا
شبح
جزار
تشارلي إيجنتون

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3768
منذ 4 دقائق
كلميه معاكي لنا بالمرة يعطينا اثنين كيلو حري 😂

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أحدث التعليقات

ابوبدر
كلميه معاكي لنا بالمرة يعطينا اثنين كيلو حري 😂
د محمد ماجد بخش
الله يجزاها خير ويبارك في عمرها ويغفر لبعلها ويشفيها ويعافيها ويسعدها
سمسم
الله الله الله عليك يابتروس هذا لسه مابدينا كيف لو بدينا في الملعب حيكون صياح 😀😅 💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛 شوف شغلك يابتروس 😅😀😂🤣😁🤣😀
خبير زمانه
للاسف تصنع الالبان بالسعوديه وتباع داخل السعوديه باسعار عاليه وتشحن وتظاف رسوم الشحن وتباع بمصر بسعر اقل معادله مقلوبه ووزاره التجارة نائمه وحمايه المستهلك...
د محمد ماجد بخش
تشكر المراعي ويشكر القائمين عليها وتشكر الأبقار السفينة المحملة بالحليب ومشتقاته نشكر الجميع من بقعة بقعة رقعة رقعة صقعة صقعة

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