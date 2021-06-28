بالصور..امرأة ترصد شبح جزار ظهر داخل شقتها

لندن (صدى):
حاولت امرأة رصد شبح جزار ظهر داخل شقتها من خلال كاميرات المراقبة، حيث استقبلت تحذيرات من نظامها الأمني بالمنزلها، لتكتشف وجود شبح لجزار عجوز.
وقالت تشارلي إيجنتون ، التي تدير عيادة سي بي بيوتيفول جروب في روشال ، ويست ميدلاندز ببريطانيا ، إن لديها حدسًا لشيء خارق للطبيعة يحدث داخل شقتها.
وأشارت إلى أن أول شئ صادم وخارق للطبيعة وقع منذ اسابيع عندما كانت في المطبع زاعمة انها رأت شبح يقف بجانب مقلاة المطبخ.
وأضافت أنها كانت تعتقد أن الشبح الذي ظهر عبر الكاميرا المنزلية هي المربية التي تعتني بقطتها ولكنها اكتشفت انه جسم غريب يشبه جزار عجوز.