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وظائف شاغرة للجنسين في شركة الخليج للتموين

منذ ساعة
2082
وظائف شاغرة للجنسين في شركة الخليج للتموين

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة الخليج للتموين، عن توفر وظائف شاغرة بمجال التسويق للجنسين بمسمى "أخصائي تسويق" للعمل في الرياض، مشترطة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأوضحت الشركة، أن من بين الشروط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في التسويق، الأفضلية لمن لديه الخبرة، الإلمام باللغة الإنجليزية، وستكون المقابلة باللغة الإنجليزية.

وأشارت إلى أن التقديم متاح من أمس الأحد بتاريخ 1442/11/17هـ الموافق بالميلادي 2021/06/27مـ، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني موضحاً بها مسمى الوظيفة في العنوان.

وظائف
الرياض
شركة الخليج للتموين

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