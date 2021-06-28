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بالفيديو.. جدولة الجرعة الثانية من لقاح كورونا للمرحلة العمرية بين "40 _50" بعد أسبوعين

منذ ساعة
2005
بالفيديو.. جدولة الجرعة الثانية من لقاح كورونا للمرحلة العمرية بين "40 _50" بعد أسبوعين

الرياض (صدى):
كشفت مصادر ، أن الجهات المعنية ستبدأ جدولة الجرعة الثانية، من لقاح كورونا للمرحلة العمرية بين (40 _50) عاما بعد أسبوعين.

وأشارت المصادر أن سيتم تنفيذ مرحلة جديدة من الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا وتشمل البدء في إعطاء لقاح "فايزر" للفئة العمرية من (12-18) سنة خلال الفترة القادمة ,للوصول إلى المناعة المجتمعية، بحسب الإخبارية

تأتي هذه الخطوة استمراراً لجهود الصحة في التوسع في إعطاء اللقاح، وذلك بعد تطعيم 70% من السكان البالغين في المملكة، حيث بدأت مؤخراً إعطاء الجرعة الثانية لمن هم فوق 50 سنة لافتةً الانتباه إلى النزول في العمر بشكل مستمر في إعطاء الجرعة الثانية، وفقاً للتقدم في تغطية المجتمع، وحسب فئات الأولوية، وتوفر توريد اللقاحات.

الحملة الوطنية
لقاح كورونا
المناعة المجتمعية
جدولة الجرعة الثانية

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أحدث التعليقات

العلم
قيمة السلع والأدوية عندنا في وطني الحبيب أسعارها أضعاف مضاعفه
Reem
مسيكين هالمواطن جيبه مشقوق شق
مخاوي نمر
الهرج ذا كله من الخوف إلي في بطنك
سويلم الهزيمي
زيه زي الي غيره ميحل ولايربط
سويلم الهزيمي
سبب غلا الالبان اتوقع الضريبه عس الله يرحم الحال

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