كيفية التخلص من رائحة الفم الكريهة نهائيا

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تعد رائحة الفم الكريهة أمرا محرجا للغاية، وهي تؤثر في الثقة بالنفس بشكل سلبي، ويرجع السبب الرئيسي لظهور رائحة الفهم الكريهة، بوجود البكتيريا بداخل الفم.
استعرض تقرير أهم الأطعمة التي تساعد في التخلص من الرائحة الكريهة، والتمتع بنفس منعش وهي
1. الماء.
يعد الماء من أهم المشروبات الصحية والسحرية، والذي يعمل على تجنب صدور رائحة الفم الكريهة، وذلك لأنه يعمل في التخلص من بقايا الأطعمة في الفم والتي تسبب بدورها لظهور البكتيريا ورائحة الفهم المزعجة.
2. الأعشاب الورقية.
يعتبر تناول الأعشاب الورقية العطرية، مثل البقدونس، أو النعناع، والكزبرة هو من الحلول المثلى للتخلص من رائحة الفم المزعجة، فهي تحتوي على كمية كبيرة من مادة الكلوروفيل، والتي تتميز بمكافحتها للجراثيم، وتساعد على تنظيف الجهاز الهضمي.
3. اللبن الزبادي.
يساعد تناول اللبن الزبادي في عملية الهضم، وبجانب العديد من الفوائد، فإنه يمنع من نمو البكتيريا الضارة في الفم، والتي تسبب في ظهور رائحة الفم الكريهة.