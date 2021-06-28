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وفاة اعتماد خورشيد عن عمر يناهز 82 عاما

منذ ساعتين
1318
وفاة اعتماد خورشيد عن عمر يناهز 82 عاما

القاهرة (صدى):
توفت الإعلامية والمنتجة المصرية اعتماد خورشيد، عن عمر يناهز 82 عاما، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة، نقلت على أثرها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات، وتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي.

وأكد إيهاب خورشيد، نجل اعتماد خورشيد، على أنه سيتم الانتهاء من إجراءت تصاريح الدفن خلال الساعات المقبلة.

ويذكر أن الفنانة شريهان ولدت على يد اعتماد خورشيد بعدما وضعت يدها على رأس والدتها وقرأت لها آيات قرآنية.

ولُقبت اعتماد خورشيد بالأم المثالية، وهو ما ذكرته خلال ظهورها في برنامج «أنا والعسل» مؤكدة أنها أُختيرت من قبل الشعب.

 

شريهان
اعتماد خورشيد
إيهاب خورشيد

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابوبدر
كلميه معاكي لنا بالمرة يعطينا اثنين كيلو حري 😂
د محمد ماجد بخش
الله يجزاها خير ويبارك في عمرها ويغفر لبعلها ويشفيها ويعافيها ويسعدها
سمسم
الله الله الله عليك يابتروس هذا لسه مابدينا كيف لو بدينا في الملعب حيكون صياح 😀😅 💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛 شوف شغلك يابتروس 😅😀😂🤣😁🤣😀
خبير زمانه
للاسف تصنع الالبان بالسعوديه وتباع داخل السعوديه باسعار عاليه وتشحن وتظاف رسوم الشحن وتباع بمصر بسعر اقل معادله مقلوبه ووزاره التجارة نائمه وحمايه المستهلك...
د محمد ماجد بخش
تشكر المراعي ويشكر القائمين عليها وتشكر الأبقار السفينة المحملة بالحليب ومشتقاته نشكر الجميع من بقعة بقعة رقعة رقعة صقعة صقعة

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