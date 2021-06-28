وفاة اعتماد خورشيد عن عمر يناهز 82 عاما

القاهرة (صدى):
توفت الإعلامية والمنتجة المصرية اعتماد خورشيد، عن عمر يناهز 82 عاما، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة، نقلت على أثرها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات، وتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي.
وأكد إيهاب خورشيد، نجل اعتماد خورشيد، على أنه سيتم الانتهاء من إجراءت تصاريح الدفن خلال الساعات المقبلة.
ويذكر أن الفنانة شريهان ولدت على يد اعتماد خورشيد بعدما وضعت يدها على رأس والدتها وقرأت لها آيات قرآنية.
ولُقبت اعتماد خورشيد بالأم المثالية، وهو ما ذكرته خلال ظهورها في برنامج «أنا والعسل» مؤكدة أنها أُختيرت من قبل الشعب.