رواد التميز

(صدى):
رواد بناء العقل هم أساس في كل أمة فبدونهم لاتستقيم الأوطان ولا تنهض الشعوب ولا نعيش حضارة فهم في الصف الأمامي يقودون وفي الخلف يتابعون ويرعون وفي وسط الصفوف يتفاعلون ويشاركون
سبحان من أشعل بين الخلق فتائل.. توقد الفكر وتقود للعلياء عزائم
لهم اصرارُ جيشٍ في الله مقاتل.. ولهم في ريادة التميزٍ قسائم
يسعون نحو أمجادٍ تزهو بهم.. وفي فعلهم من خلق نبينا مغانم
فالصدق والأمانة من خصالهم.. أسروا بسموهم قلوبأ وجماجم
وطوق من الورد يفوح عطرهُ.. تحلقوا حولهم كلفات العمائم
فنهلوا من ينبوعهم علوما وحسبة.. ومن سبورة الفصل تبدأ الملاحم
وتعرفوا على أحداث تاریخ وقعت.. ومع علوم الدين تكتمل النعائم
ومن نشيد وطن لترنيمة شعرٍ.. لها في النفوس وقعٌ وغنائم
وتخصص زهي في سماء قلوبهم.. نشر الدفء في ثنايا اللمائم
يامعلمو الأجيال تحية شكرٍ لكم.. قدتم جحافل للعلم فطاب محياكم
تعبق نسائمكم بالطيب دائماً.. ولكل زهر أوقات ومواسم
فأنتم من يستحق أن يشاد به.. وأنتم للوطن والجيل الغد القادم
إخلاص وإبداع وإيثار وتضحيات.. خِلالٌ تجسدت فكانت فيكم معالم
كلمات من الثناء للهمم طرزت.. فاحتارت عاجزة عن فيض الغمائم
فليس لكم شكرٌ سوى دعواتنا.. أن يثيب الله عملكم ويحسن الخواتم