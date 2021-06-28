استقرار أسعار النفط

وكالات (صدى):
استقرت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بالقرب من أعلى مستوى في أكثر من عامين قبل اجتماع "أوبك+"، حيث من المرتقب أن يعلن التحالف عن زيادات في المعروض لن تكون كافية لمواكبة تعافي الطلب العالمي.
ووصلت العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط في نيويورك إلى حوالي 74 دولارًا للبرميل بعد إغلاقها مرتفعة بنسبة 1% يوم الجمعة الماضية، فيما استقر خام برنت عند 76 دولاراً للبرميل.
ومن المنتظر أن يعزز التحالف، الذي يجتمع يوم الخميس القادم، الإنتاج بمقدار 550 ألف برميل يوميًا في أغسطس، بينما يمثل ذلك ربع عجز المعروض العالمي الذي تتوقعه "أوبك+" خلال ذلك الشهر.