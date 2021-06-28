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استقرار أسعار النفط

منذ 39 دقيقة
1679
استقرار أسعار النفط

وكالات (صدى):
استقرت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بالقرب من أعلى مستوى في أكثر من عامين قبل اجتماع "أوبك+"، حيث من المرتقب أن يعلن التحالف عن زيادات في المعروض لن تكون كافية لمواكبة تعافي الطلب العالمي.

ووصلت العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط في نيويورك إلى حوالي 74 دولارًا للبرميل بعد إغلاقها مرتفعة بنسبة 1% يوم الجمعة الماضية، فيما استقر خام برنت عند 76 دولاراً للبرميل.

ومن المنتظر أن يعزز التحالف، الذي يجتمع يوم الخميس القادم، الإنتاج بمقدار 550 ألف برميل يوميًا في أغسطس، بينما يمثل ذلك ربع عجز المعروض العالمي الذي تتوقعه "أوبك+" خلال ذلك الشهر.

 

 

أسعار النفط
خام برنت
العقود الآجلة
خام تكساس

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أحدث التعليقات

كلام مليان
نعنبوا هالراس يا سباك وش تبي باللاعب خله يشوف ويأمن مستقبله
كلام مليان
وافي يا قوميز والله هاللاعب صنع قوه ناعمه للدوري السعودي وللملكه العربيه السعوديه
ابو محمد 😎 ✍️
فسقان ..
اجلس في بيتك
والله صدقت لا حسيب ولا رقيب والشكوى لله وحده ماغيره .... احنا خلاص تعبنا ومافيه اي فايدة لا حياة لمن تنادي ... كل شيء...
faeiz1122
سبحان الله أغلب القرارات نفي وبعد شهر يعكسون هالقرار ويخصمون ويغيرون

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