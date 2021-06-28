شركة طيران أديل تعلن عن وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة طيران أديل عن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية العامة فما فوق للجنسين بمسمى " طاقم طائرة " للعمل في الرياض، جدة.
واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على شهادة الثانوية العامة فما فوق، ولا يُشترط الخبرة السابقة، الحد الأدنى للعمر 23 سنة ، الحد الأقصى للعمر 30 سنة، الحد الأدنى للطول 160 سم .
كما أشترطت إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثا، صحة ولياقة بدنية جيدة، ويجب أن تكون قادر على السباحة 50 متراً بصفة فردية.
وأشارت إلى أن التقديم متاح التقديم من اليوم الأحد بتاريخ 1442/11/17هـ الموافق بالميلادي 2021/06/27م، وينتهي التقديم يوم الأحد 1443/02/19هـ الموافق 2021/09/26، حيث يمكن التقديم عبر موقع الشركة.