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الملك فهد.. من نوادر الصور والذكريات الخالدة
منذ 55 دقيقة
808
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التعليقات
ابو فيصل
عدد التعليقات : 6
منذ 18 دقيقة
الله يرحمه
ابو فيصل
عدد التعليقات : 6
منذ 18 دقيقة
الله يرحمه
¥ ولد نجد ¥
عدد التعليقات : 5223
منذ دقيقتين
الله يرحمه ويرحم أموات المسلمين جميعا.
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أحدث التعليقات
كلام مليان
وافي يا قوميز والله هاللاعب صنع قوه ناعمه للدوري السعودي وللملكه العربيه السعوديه
ابو محمد 😎 ✍️
فسقان ..
اجلس في بيتك
والله صدقت لا حسيب ولا رقيب والشكوى لله وحده ماغيره .... احنا خلاص تعبنا ومافيه اي فايدة لا حياة لمن تنادي ... كل شيء...
faeiz1122
سبحان الله أغلب القرارات نفي وبعد شهر يعكسون هالقرار ويخصمون ويغيرون
faeiz1122
سبحان الله اغلب القرارات اللي طلعت نفي وبعد شهر يلغون
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