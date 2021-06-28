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ترامب: فزت بالرئاسة مرتين وقد أفوز بها للمرة الثالثة

منذ ساعة
1703
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ترامب: فزت بالرئاسة مرتين وقد أفوز بها للمرة الثالثة

واشنطن (صدى):
عاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى المنبر في أول تجمع كبير يشارك فيه منذ مغادرته البيت الأبيض قبل 5 أشهر.

وقال ترامب خلال حملة انتخابات منتصف الولاية في أوهايو، إن هذا "أول تجمّع لانتخابات 2022"، مضيفاً "سنستعيد مجلس النواب، ومجلس الشيوخ".

ورأى ترامب أن البلاد تسير "نحو الهلاك" في عهد خليفته جو بايدن، قائلا: "فزنا في الانتخابات مرتين، وقد نضطر إلى الفوز بها مرة ثالثة".

وأضاف: "جو بايدن يُدمر أمتنا أمام عيوننا مباشرة، من يدري ما الذي سيحدث في عام 2024، لن يكون لدينا حتى بلد!".

امريكا
البيت الابيض
ترامب
الانتخابات

التعليقات

ابو فيصل
ابو فيصل عدد التعليقات : 6
منذ 9 دقائق
الله يفكن من شرك ان شاءالله
ابو فيصل
ابو فيصل عدد التعليقات : 6
منذ 7 دقائق
الله يفكنا من شرك ان شاءالله

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أحدث التعليقات

كلام مليان
وافي يا قوميز والله هاللاعب صنع قوه ناعمه للدوري السعودي وللملكه العربيه السعوديه
ابو محمد 😎 ✍️
فسقان ..
اجلس في بيتك
والله صدقت لا حسيب ولا رقيب والشكوى لله وحده ماغيره .... احنا خلاص تعبنا ومافيه اي فايدة لا حياة لمن تنادي ... كل شيء...
faeiz1122
سبحان الله أغلب القرارات نفي وبعد شهر يعكسون هالقرار ويخصمون ويغيرون
faeiz1122
سبحان الله اغلب القرارات اللي طلعت نفي وبعد شهر يلغون

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