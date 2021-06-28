ترامب: فزت بالرئاسة مرتين وقد أفوز بها للمرة الثالثة

واشنطن (صدى):
عاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى المنبر في أول تجمع كبير يشارك فيه منذ مغادرته البيت الأبيض قبل 5 أشهر.
وقال ترامب خلال حملة انتخابات منتصف الولاية في أوهايو، إن هذا "أول تجمّع لانتخابات 2022"، مضيفاً "سنستعيد مجلس النواب، ومجلس الشيوخ".
ورأى ترامب أن البلاد تسير "نحو الهلاك" في عهد خليفته جو بايدن، قائلا: "فزنا في الانتخابات مرتين، وقد نضطر إلى الفوز بها مرة ثالثة".
وأضاف: "جو بايدن يُدمر أمتنا أمام عيوننا مباشرة، من يدري ما الذي سيحدث في عام 2024، لن يكون لدينا حتى بلد!".