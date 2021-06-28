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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأثنين

منذ ساعة
1590
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأثنين

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح هابطة وزخات من البرد على مناطق (جازان، عسير ،الباحة ، مكة المكرمة). و طقس شديد الحرارة على مناطق (الشرقية ، الرياض ،الحدود الشمالية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية الى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية الى جنوبية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

مكة
الرياض
المملكة
الطقس
الارصاد

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أحدث التعليقات

كلام مليان
وافي يا قوميز والله هاللاعب صنع قوه ناعمه للدوري السعودي وللملكه العربيه السعوديه
ابو محمد 😎 ✍️
فسقان ..
اجلس في بيتك
والله صدقت لا حسيب ولا رقيب والشكوى لله وحده ماغيره .... احنا خلاص تعبنا ومافيه اي فايدة لا حياة لمن تنادي ... كل شيء...
faeiz1122
سبحان الله أغلب القرارات نفي وبعد شهر يعكسون هالقرار ويخصمون ويغيرون
faeiz1122
سبحان الله اغلب القرارات اللي طلعت نفي وبعد شهر يلغون

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