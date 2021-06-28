نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

صور نادرة لابنة الملك فؤاد وزوجها بعد إلغاء الملكية في مصر

منذ ساعة
805
صور نادرة لابنة الملك فؤاد وزوجها بعد إلغاء الملكية في مصر

القاهرة (صدى):
وثقت مجموعة من الصور، وجود الأميرة فائقة فؤاد الابنة الثالثة لملك مصر الراحل فؤاد الأول، وزوجها فؤاد صادق مع الدكتور نور الدين طرّاف، أول رئيس وزراء مدني منذ إلغاء الملكية في مصر، وزوجته الدكتورة أنيسة الحفني.

وتعود قصة حب ابنة الملك فؤاد الأول مع فؤاد أحمد صادق إلى عام 1944م، حيث تعرفت الأميرة فائقة على فؤاد في الاسكندرية، حيث كان ضابطا في تشريفات القصر.

ولم ينل تقارب الأميرة من ضابط التشريفات رضاء الملك فاروق والملكة نازلي في البداية، فصدر قرار بنقله من التشريفات إلى الخارجية وعمل سكرتيرا ثالثا للسفارة المصرية في مدريد بإسبانيا ثم سافر للعمل في السفارة المصرية في الصين ومنها إلى وارسو في بولندا.

وفي 1950م سافرت الأميرة فائقة إلى سان فرانسيسكو مع والدتها الملكة نازلي، فسافر فؤاد أحمد صادق إليها بعدما أبلغته الأميرة فائقة بموافقة الملكة نازلي على الزواج.

وتم الزواج بينهما في 5 أبريل 1950 وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية بواسطة إمام مسجد بكاليفورنيا.

مصر
الملكية
الملك فؤاد
الاميرة فائقة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

كلام مليان
نعنبوا هالراس يا سباك وش تبي باللاعب خله يشوف ويأمن مستقبله
كلام مليان
وافي يا قوميز والله هاللاعب صنع قوه ناعمه للدوري السعودي وللملكه العربيه السعوديه
ابو محمد 😎 ✍️
فسقان ..
اجلس في بيتك
والله صدقت لا حسيب ولا رقيب والشكوى لله وحده ماغيره .... احنا خلاص تعبنا ومافيه اي فايدة لا حياة لمن تنادي ... كل شيء...
faeiz1122
سبحان الله أغلب القرارات نفي وبعد شهر يعكسون هالقرار ويخصمون ويغيرون

أخر الأخبار

وفاة اعتماد خورشيد عن عمر يناهز 82 عاما
وفاة اعتماد خورشيد عن عمر يناهز 82 عاما
منذ 32 دقيقة 544
شركة طيران أديل تعلن عن وظيفة شاغرة
شركة طيران أديل تعلن عن وظيفة شاغرة
منذ 42 دقيقة 1679
استقرار أسعار النفط
استقرار أسعار النفط
منذ 47 دقيقة 1725
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف إدارية شاغرة
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف إدارية شاغرة
منذ 52 دقيقة 1829
رواد التميز
رواد التميز
منذ 57 دقيقة 385
الملك فهد.. من نوادر الصور والذكريات الخالدة
الملك فهد.. من نوادر الصور والذكريات الخالدة
منذ ساعة 918
شركة تطوير للخدمات التعليمية توفر 4 وظائف بالرياض
شركة تطوير للخدمات التعليمية توفر 4 وظائف بالرياض
منذ ساعة 1598
ترامب: فزت بالرئاسة مرتين وقد أفوز بها للمرة الثالثة
ترامب: فزت بالرئاسة مرتين وقد أفوز بها للمرة الثالثة
منذ ساعة 1771
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأثنين
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأثنين
منذ ساعة 1602
زبون مطعم يترك 16 ألف دولار "إكرامية"!
زبون مطعم يترك 16 ألف دولار "إكرامية"!
منذ ساعة 697