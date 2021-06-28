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إدراج أول صندوق "بيتكوين" في الخليج

منذ 12 دقيقة
1246
إدراج أول صندوق "بيتكوين" في الخليج

علي القحطاني (صدى):
أعلنت بورصة "ناسداك دبي" إدراج صندوق Bitcoin Fund الكندي التابع لشركة 3iQ، كأول صندوق للعملات المشفرة يتم إدراجه في بورصات الخليج.

ويستثمر الصندوق في مراكز طويلة الأجل في "بيتكوين"، كبديل أكثر أماناً عن المضاربات القصيرة الأجل في العملة المشفرة.

وقال الرئيس التنفيذي لـBHM Capital عبدالهادي السعدي، إن هذا أول صندوق منظّم في العالم يتم إدراجه في العالم في سوق منظمة، معظم المستثمرين الحاليين الذين استثمروا في العملات المشفّرة يواجهون مشاكل في تحويل الأموال، وهناك حالات عديدة يتم فيها اختفاء أموال طائلة عبر عمليات النصب في هذا المجال".

وأوضح أنه خلال أسبوع إلى 10 أيام سيقوم القائمون على الصندوق بعمل إصدار ثان لجمع تمويل مستهدف بحدود 200 مليون دولار.الخ

الخليج
بيتكوين
ناسداك دبي
العملات المشفرة

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب يا زينب الفراغ شين
ابو عمار
هههههههههههههههههه
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
هذا وقتها
ابو عمار
ما شاء الله وتبارك ممتازه

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