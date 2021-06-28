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أسعار العملات مقابل الريال

منذ ساعة
1623
أسعار العملات مقابل الريال

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

- اليورو: 4.47214، العملة مقابل الريال الواحد 0.22361

- الدولار: 3.75006، العملة مقابل الريال الواحد 0.26666

- درهم إماراتي: 1.02093، مقابل الريال الواحد 0.97950

- ريال يمني: 0.01498، مقابل الريال الواحد 66.74554

- دينار أردني: 5.28930، مقابل الريال الواحد 0.18906

- دينار كويتي: 12.43246 مقابل الريال الواحد 0.08036

- دينار بحريني: 9.93915، مقابل الريال الواحد 0.10062

- الريال القطري: 1.02995، مقابل الريال الواحد 0.97092

-الدرهم المغربي: 0.42122 مقابل الريال الواحد 2.37647

- الجنيه المصري: 0.23911، مقابل الريال الواحد 4.18154

المملكة
الدولار
الريال
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اسعار العملات

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هههههههههههههههههه
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
هذا وقتها
ابو عمار
ما شاء الله وتبارك ممتازه
ابو عمار
اوكي

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