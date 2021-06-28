أسعار العملات مقابل الريال

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
- اليورو: 4.47214، العملة مقابل الريال الواحد 0.22361
- الدولار: 3.75006، العملة مقابل الريال الواحد 0.26666
- درهم إماراتي: 1.02093، مقابل الريال الواحد 0.97950
- ريال يمني: 0.01498، مقابل الريال الواحد 66.74554
- دينار أردني: 5.28930، مقابل الريال الواحد 0.18906
- دينار كويتي: 12.43246 مقابل الريال الواحد 0.08036
- دينار بحريني: 9.93915، مقابل الريال الواحد 0.10062
- الريال القطري: 1.02995، مقابل الريال الواحد 0.97092
-الدرهم المغربي: 0.42122 مقابل الريال الواحد 2.37647
- الجنيه المصري: 0.23911، مقابل الريال الواحد 4.18154